Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках

Илья запускает стрим, чтобы хейтить фейковых буллеров, которые зашеймили одноклассницу за слитые в сеть нюдсы. Криповый рилс получает овердофига шэров, хотя не избавляет девушку от кринжа.

Если вы ничего не поняли из этой фразы, то вам стоит посмотреть сериал «Лэйт Найт Скул» , премьера которого состоялась на платформе Okko. Это школьное драмеди уникально не только для российского телевидения. Наши шоураннеры рискованно достали уже слегка замшелый формат «ток-шоу» и внедрили его в визуал современных американских сериалов. В итоге «Лэйт Найт Скул» получился на славу — стильный, динамичный, яркий, а главное, помогающий подросткам решать их проблемы. Так что тинам понравится чекать свои траблы, а бумерам поможет узнать, чем «дышит» и чем «болеет» нынешнее подрастающее поколение.

Несколько лет назад Илья (Алексей Лукин) был отправлен на учебу в Лондон, где учился в частном заведении и попивал файф-оклок-ти с подданными Елизаветы Второй. Однако слегка пошатнувшаяся политическая карьера матери-чиновницы потребовало возвращения подростка к родным пенатам и в обычную московскую школу. Словно Николай Дроздов он наблюдает за видовым разнообразием образовательного учреждения, пытаясь найти свою ступеньку на этой социальной лестнице. Отсутствие брутальности не позволяют примкнуть к группе «альфов» с неизменными «барби» под боком. Не подходит Илья и «аутсайдерам», и «серой массе», ведь есть в нем нечто, что выделяет его из толпы ровесников. И это не снобизм богатого отпрыска (в столице никого не впечатляет «Илья из Лондона»), а нестандартно высоко развитый эмоциональный интеллект: повышенная для подростка саморефлексия, заостренная эмпатия и отличные социальные навыки.

Это особо проявилось, когда Илья решает помочь однокласснице, ставшей жертвой школьного буллинга. То, как простой парнишка не боится довести ситуацию до критической точки и блестяще выводит участников на истину, впечатляет всех, а особо его одноклассника Валеру Головина (Егор Мухин). Начинающий режиссер-оператор-продюсер предлагает снимать ток-шоу, где подростки будут обсуждать свои проблемы и совместно искать пути их решения. Так, тайком от учителей, в школьном спортзале периодически разворачивается телестудия и начинают кипеть такие страсти, что Андрею Малахову даже не снились.

Лайт Найт Скул

Этот сериал про подростков, выпущенный HBO, стал мировым хитом — и не только для самих тинейджеров, но и среди взрослых зрителей. Преднамеренно трагичный и провокационный, пропитанный наркотиками, сексом и декадансом, окрашенный ​​в красивые мрачные тона. Это похоже на бесконечный шквал экзистенциальных страданий, софткор о травмах и шока ради шока.

Гидом по этому пугающему миру современных подростков становится Ру Беннет (Зендея), 17-летняя наркоманка, которая уже попробовала в жизни все. При внешнем стабильности и спокойствии — у героини полноценная любящая семья с хорошим доходом, хорошая школа и большой круг друзей — Ру не знает никого вокруг, кто не был не страдал зависимостью: от наркотиков, алкоголя, порно, селфхарма, т.е. какого-нибудь способа обрести эйфорию.

Эйфория

Уникальный британский взгляд на супергероев, с закрученным сценарием, увлекательными историями и постоянно расширяющейся вселенной персонажей. Только вместо занудных репортеров или плейбоев-миллиардеров, занимающихся борьбой с преступностью в свободное время, речь идет о банде подростков с маргинальным уклоном. Стоптанные кроссовки и ярко-оранжевые комбинезоны заменяют пуленепробиваемые плащи и плотную лайкру. Несмотря на то, что сюжет больше нацелен на подростковую аудиторию, история будет интересна и старшим поколениям.

Британская правовая система все еще пребывает в уверенности, что труд облагораживает человека и для несовершеннолетних правонарушителей, совершивших мелкие преступления, использует систему общественных работ. Пятеро подростков оказываются в такой бригаде, чтобы каждый день приносить пользу: красить скамейки, подметать улицы, отмывать стены от граффити. Но их и без того не особо усердную работу прерывает странный погодный катаклизм с падающими глыбами льда. Ударившая молния вырубает их всех, включая наставника, а очнувшись каждый из них обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Но как и следовало ожидать, новые супергерои не особо беспокоятся о спасении мира, в котором они не были особо счастливы.

Отбросы

Хотя сериал снят в Южной Корее, но язык не поворачивается шаблонно назвать его «дорамой». Нестандартно здесь все: и сама идея, и кинематография, и игра актеров. В основе сюжета — загадка, попытки раскрыть которую становятся психологическим исследование человеческой души. От классики формата остается тут только излюбленный сеттинг — территория школы, и не очень важная, но все-таки любовная линия. Визуал, созданный режиссером Ким Ён-су поражает геометрией, а саундтрек (Primal Scream, Massive Attack и пр.) заставляет еще раз уточнить, точно ли корейский этот сериал.

Так сложилось, что несколько учеников частной школы, расположенной высоко в горах, вынуждены остаться на рождественские каникулы. Администрация выделяет только одного взрослого, учителя физкультуры, для присмотром за ними. Семерым старшеклассником грозили тоска и уныние в огромном пустующем здании, пока они не получили странные черные конверты с посланием: «Через 8 дней пройди вдоль аллеи и под часовой башней найдешь чей-то труп. В ночь рождения Иисуса ты будешь проклят». Пытаясь разгадать сообщения, школьники начинают подозревать друг друга.

Белое рождество

О самой крупной техногенной катастрофе в истории человечестве — аварии на Чернобыльской АЭС — как только ни писали, как только ни снимали. Сценарист Валерий Мухарьямов использует знакомый ракурс — взгляд на трагедию глазами очевидцев, но в его варианте свидетелями и жертвами становятся подростки. Але Широковой всего 17 лет, а солдат-срочник Павел Державин, с которым она пройдет весь этот ужас, ненамного старше ее. Такой подход, через юных героев, помогает избежать морализаторства, и сериал становится трогательной историей о любви на фоне неминуемой смерти.

Старшая сестра предлагает Але прогулять субботние уроки и поехать вместе с ней из Киева в Припять. Девушки отправляются в путь на стареньком автомобиле, который и так постоянно подводил, но окончательно заглох прямо у ворот Чернобыльской АЭС именно в тот момент, когда происходит взрыв в атомном реакторе. Хотя советские СМИ особо не сообщают об аварии, постепенно люди понимают масштаб катастрофы. Через пару дней на пороге дома сестер появляется молоденький солдат, который сообщает о смерти их отца, военного вертолетчика, тушившего пожар на АЭС. Случайная встреча Паши и Али перерастает в первую любовь, но парень уже получил смертельную дозу радиации.

Мотыльки

Это уже четвертый сериал в одной из самых популярных франшиз для подростков «Милые обманщицы» . Всё началось в 2006 году с первого одноименного романа Сары Шепард, который оказался настолько популярным, что получил продолжение, а вскоре и многочисленные экранизации. Сейчас под этим названием выпущено уже две серии из 21 книги, четыре телевизионных сериала и один веб-сериал. Объединяет истории два основных элемента: главные персонажи всегда девушки-подростки и всегда есть страшная шокирующая тайна.

Новый город. Новая тайна. Новые участницы — пятеро обычных девочек-старшеклассниц, которых волнуют обычные подростковые проблемы: мальчики, аттестат, вечеринки. Но однажды им начинают приходить пугающие смс, автор которых знает подозрительно много об их жизнях. Разгадка кроется в секрете, который усиленно пытаются сохранить их матери. Девочкам предстоит ответить за грехи своих родителей.

Милые обманщицы

Половое воспитание

Потрясающее непристойная и совершенно очаровательная драма о взрослении от Netflix. Невероятная Джиллиан Андерсон в качестве чересчур раскованной мамы-сексопатолога, трогательный Эйса Баттерфилд в роли слишком замкнутого подростка и секс как основа сценария. Это золотая жила для комедии, и, хотя в сериале любят разыгрывать школьные клише 80-х, есть реальные нюансы и мысли, а наблюдать за развитием персонажей становится невероятно увлекательным. Аборт, прелюдии, порно, изображение тела — все это освещается серьезно, но с отличными шутками.

Вы неуверенный в себе, сообразительный, чувствительный мальчик-подросток с невероятно раскованной матерью-секс-гуру, отсутствующим отцом, притягивающим хулиганов другом-геем, ограниченной социальной жизнью и клиническим страх перед собственным пенисом? При этом вы тайно влюблены в самую дерзкую одноклассницу? Так что, естественно, вы открываете секс-клинику для старшеклассников в неработающем школьном туалете.

Половое воспитание

В этом сериале есть всё, что интересно подросткам: и романтика, и драма, и трагедия, и саспенс. Зритель не сразу оценил это уникальное сочетание, и во время первых трансляций сериал не поднимался высоко в рейтинге. Но спустя несколько лет поклонников блондинки, яростно сражающейся в темными силами, становится всё больше и больше. Настолько, что вскоре сериал попадает в топ-100 лучших телевизионных шоу всех времен по мнению Times и Hollywood Reporter, а сам персонаж Баффи объявлен третьем по величине героем всех времен, после Гомера Симпсона и Гарри Поттера.

Главная героиня, с внешностью а-ля «девушка по соседству», Баффи (Сара Мишель Геллар) скрывает невероятную тайну. Она принадлежит к роду истребителей нечистой силы: вампиров, демонов, оборотней и подобных. Ее сверхсила — ее наказание и жизненное предназначение, девушка не может не следовать ему. Даже переезжая из города в города, она всегда сталкивается с врагами, которым должна дать отпор. На первый взгляд история кажется простым экшеном, но создатель сериала сериала Джосс Уидон настолько углубился в мета-идеи, что в итоге молодежное шоу о вампирах стало больше похоже на произведения Достоевского и Кафки, чем на «Беверли-Хиллз 90210» или «Бухту Доусона».

Баффи — истребительница вампиров

Сериалы в жанре выживании для подростков практически не снимают — в этом формате сложно что-то придумать, чтобы история не напоминала «Повелителя мух». Но иногда шоураннеры с успехом обновляют идею. «Шерни» представляет собой интригующую смесь жанров: отчасти история ужасов 1990-х годов, отчасти современная детективная история с огромными дозами подростковой тревоги и сверхъестественных странностей.

История начинается в 1996 году, когда футбольная команда школы для девочек «Шершни» отправляется на национальные соревнования. Частный самолет, предоставленный богатым папой одной из них, падает в горах Колорадо. Спортсменки остаются в живых но они еще не знаю, что найдут их только через 19 месяцев. О том, в каком ужасе прошли эти полтора года, вспоминают выжившие, которых (и это не спойлер) останется немного.

Шершни

Испанский сериал-триллер «Черная лагуна» российского зрителя не заинтересовал, в отличие от его российской адаптации. Злоключения детей богатеньких родителей в закрытой школе-пансионате посмотрел ни один миллион зрителей, а сериал занял третье место в списке «Лучшие сериалы 2011 года».

Их родители — сильные миры сего, но по разным причинам отпрыски закрыты в частной школе-интернате. Помещения и территория могут соревноваться с люксовыми отелями по комфорту и красоте интерьеров-экстерьеров, но элитные детишки томятся в этой золотой клетке, которая, как вскоре выяснится, полна леденящих кровь секретов. Так что в любую свободную от учебы минуту элитная молодежь что-то расследует, вынюхивает, находит, вскрывает. Тут и бункер, фрицы, эксперименты над детьми, СС, масоны, криокамеры, призраки, тролли, вирусы. Кроме того, возраст у героев такой, что ни дня не проходит без личных драм, романтических рокировок и гормонально-эмоциональных всплесков.

Закрытая школа

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