Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках
Первая любовь, запреты и нароктические вещества.
Илья запускает стрим, чтобы хейтить фейковых буллеров, которые зашеймили одноклассницу за слитые в сеть нюдсы. Криповый рилс получает овердофига шэров, хотя не избавляет девушку от кринжа.
Если вы ничего не поняли из этой фразы, то вам стоит посмотреть сериал «Лэйт Найт Скул», премьера которого состоялась на платформе Okko. Это школьное драмеди уникально не только для российского телевидения. Наши шоураннеры рискованно достали уже слегка замшелый формат «ток-шоу» и внедрили его в визуал современных американских сериалов. В итоге «Лэйт Найт Скул» получился на славу — стильный, динамичный, яркий, а главное, помогающий подросткам решать их проблемы. Так что тинам понравится чекать свои траблы, а бумерам поможет узнать, чем «дышит» и чем «болеет» нынешнее подрастающее поколение.
Лайт Найт Скул
Несколько лет назад Илья (Алексей Лукин) был отправлен на учебу в Лондон, где учился в частном заведении и попивал файф-оклок-ти с подданными Елизаветы Второй. Однако слегка пошатнувшаяся политическая карьера матери-чиновницы потребовало возвращения подростка к родным пенатам и в обычную московскую школу. Словно Николай Дроздов он наблюдает за видовым разнообразием образовательного учреждения, пытаясь найти свою ступеньку на этой социальной лестнице. Отсутствие брутальности не позволяют примкнуть к группе «альфов» с неизменными «барби» под боком. Не подходит Илья и «аутсайдерам», и «серой массе», ведь есть в нем нечто, что выделяет его из толпы ровесников. И это не снобизм богатого отпрыска (в столице никого не впечатляет «Илья из Лондона»), а нестандартно высоко развитый эмоциональный интеллект: повышенная для подростка саморефлексия, заостренная эмпатия и отличные социальные навыки.
Это особо проявилось, когда Илья решает помочь однокласснице, ставшей жертвой школьного буллинга. То, как простой парнишка не боится довести ситуацию до критической точки и блестяще выводит участников на истину, впечатляет всех, а особо его одноклассника Валеру Головина (Егор Мухин). Начинающий режиссер-оператор-продюсер предлагает снимать ток-шоу, где подростки будут обсуждать свои проблемы и совместно искать пути их решения. Так, тайком от учителей, в школьном спортзале периодически разворачивается телестудия и начинают кипеть такие страсти, что Андрею Малахову даже не снились.
Эйфория
Этот сериал про подростков, выпущенный HBO, стал мировым хитом — и не только для самих тинейджеров, но и среди взрослых зрителей. Преднамеренно трагичный и провокационный, пропитанный наркотиками, сексом и декадансом, окрашенный в красивые мрачные тона. Это похоже на бесконечный шквал экзистенциальных страданий, софткор о травмах и шока ради шока.
Гидом по этому пугающему миру современных подростков становится Ру Беннет (Зендея), 17-летняя наркоманка, которая уже попробовала в жизни все. При внешнем стабильности и спокойствии — у героини полноценная любящая семья с хорошим доходом, хорошая школа и большой круг друзей — Ру не знает никого вокруг, кто не был не страдал зависимостью: от наркотиков, алкоголя, порно, селфхарма, т.е. какого-нибудь способа обрести эйфорию.
Отбросы
Уникальный британский взгляд на супергероев, с закрученным сценарием, увлекательными историями и постоянно расширяющейся вселенной персонажей. Только вместо занудных репортеров или плейбоев-миллиардеров, занимающихся борьбой с преступностью в свободное время, речь идет о банде подростков с маргинальным уклоном. Стоптанные кроссовки и ярко-оранжевые комбинезоны заменяют пуленепробиваемые плащи и плотную лайкру. Несмотря на то, что сюжет больше нацелен на подростковую аудиторию, история будет интересна и старшим поколениям.
Британская правовая система все еще пребывает в уверенности, что труд облагораживает человека и для несовершеннолетних правонарушителей, совершивших мелкие преступления, использует систему общественных работ. Пятеро подростков оказываются в такой бригаде, чтобы каждый день приносить пользу: красить скамейки, подметать улицы, отмывать стены от граффити. Но их и без того не особо усердную работу прерывает странный погодный катаклизм с падающими глыбами льда. Ударившая молния вырубает их всех, включая наставника, а очнувшись каждый из них обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Но как и следовало ожидать, новые супергерои не особо беспокоятся о спасении мира, в котором они не были особо счастливы.
Белое рождество
Хотя сериал снят в Южной Корее, но язык не поворачивается шаблонно назвать его «дорамой». Нестандартно здесь все: и сама идея, и кинематография, и игра актеров. В основе сюжета — загадка, попытки раскрыть которую становятся психологическим исследование человеческой души. От классики формата остается тут только излюбленный сеттинг — территория школы, и не очень важная, но все-таки любовная линия. Визуал, созданный режиссером Ким Ён-су поражает геометрией, а саундтрек (Primal Scream, Massive Attack и пр.) заставляет еще раз уточнить, точно ли корейский этот сериал.
Так сложилось, что несколько учеников частной школы, расположенной высоко в горах, вынуждены остаться на рождественские каникулы. Администрация выделяет только одного взрослого, учителя физкультуры, для присмотром за ними. Семерым старшеклассником грозили тоска и уныние в огромном пустующем здании, пока они не получили странные черные конверты с посланием: «Через 8 дней пройди вдоль аллеи и под часовой башней найдешь чей-то труп. В ночь рождения Иисуса ты будешь проклят». Пытаясь разгадать сообщения, школьники начинают подозревать друг друга.
Мотыльки
О самой крупной техногенной катастрофе в истории человечестве — аварии на Чернобыльской АЭС — как только ни писали, как только ни снимали. Сценарист Валерий Мухарьямов использует знакомый ракурс — взгляд на трагедию глазами очевидцев, но в его варианте свидетелями и жертвами становятся подростки. Але Широковой всего 17 лет, а солдат-срочник Павел Державин, с которым она пройдет весь этот ужас, ненамного старше ее. Такой подход, через юных героев, помогает избежать морализаторства, и сериал становится трогательной историей о любви на фоне неминуемой смерти.
Старшая сестра предлагает Але прогулять субботние уроки и поехать вместе с ней из Киева в Припять. Девушки отправляются в путь на стареньком автомобиле, который и так постоянно подводил, но окончательно заглох прямо у ворот Чернобыльской АЭС именно в тот момент, когда происходит взрыв в атомном реакторе. Хотя советские СМИ особо не сообщают об аварии, постепенно люди понимают масштаб катастрофы. Через пару дней на пороге дома сестер появляется молоденький солдат, который сообщает о смерти их отца, военного вертолетчика, тушившего пожар на АЭС. Случайная встреча Паши и Али перерастает в первую любовь, но парень уже получил смертельную дозу радиации.
Милые обманщицы
Это уже четвертый сериал в одной из самых популярных франшиз для подростков «Милые обманщицы». Всё началось в 2006 году с первого одноименного романа Сары Шепард, который оказался настолько популярным, что получил продолжение, а вскоре и многочисленные экранизации. Сейчас под этим названием выпущено уже две серии из 21 книги, четыре телевизионных сериала и один веб-сериал. Объединяет истории два основных элемента: главные персонажи всегда девушки-подростки и всегда есть страшная шокирующая тайна.
Новый город. Новая тайна. Новые участницы — пятеро обычных девочек-старшеклассниц, которых волнуют обычные подростковые проблемы: мальчики, аттестат, вечеринки. Но однажды им начинают приходить пугающие смс, автор которых знает подозрительно много об их жизнях. Разгадка кроется в секрете, который усиленно пытаются сохранить их матери. Девочкам предстоит ответить за грехи своих родителей.
Половое воспитание
Потрясающее непристойная и совершенно очаровательная драма о взрослении от Netflix. Невероятная Джиллиан Андерсон в качестве чересчур раскованной мамы-сексопатолога, трогательный Эйса Баттерфилд в роли слишком замкнутого подростка и секс как основа сценария. Это золотая жила для комедии, и, хотя в сериале любят разыгрывать школьные клише 80-х, есть реальные нюансы и мысли, а наблюдать за развитием персонажей становится невероятно увлекательным. Аборт, прелюдии, порно, изображение тела — все это освещается серьезно, но с отличными шутками.
Вы неуверенный в себе, сообразительный, чувствительный мальчик-подросток с невероятно раскованной матерью-секс-гуру, отсутствующим отцом, притягивающим хулиганов другом-геем, ограниченной социальной жизнью и клиническим страх перед собственным пенисом? При этом вы тайно влюблены в самую дерзкую одноклассницу? Так что, естественно, вы открываете секс-клинику для старшеклассников в неработающем школьном туалете.
Баффи — истребительница вампиров
В этом сериале есть всё, что интересно подросткам: и романтика, и драма, и трагедия, и саспенс. Зритель не сразу оценил это уникальное сочетание, и во время первых трансляций сериал не поднимался высоко в рейтинге. Но спустя несколько лет поклонников блондинки, яростно сражающейся в темными силами, становится всё больше и больше. Настолько, что вскоре сериал попадает в топ-100 лучших телевизионных шоу всех времен по мнению Times и Hollywood Reporter, а сам персонаж Баффи объявлен третьем по величине героем всех времен, после Гомера Симпсона и Гарри Поттера.
Главная героиня, с внешностью а-ля «девушка по соседству», Баффи (Сара Мишель Геллар) скрывает невероятную тайну. Она принадлежит к роду истребителей нечистой силы: вампиров, демонов, оборотней и подобных. Ее сверхсила — ее наказание и жизненное предназначение, девушка не может не следовать ему. Даже переезжая из города в города, она всегда сталкивается с врагами, которым должна дать отпор. На первый взгляд история кажется простым экшеном, но создатель сериала сериала Джосс Уидон настолько углубился в мета-идеи, что в итоге молодежное шоу о вампирах стало больше похоже на произведения Достоевского и Кафки, чем на «Беверли-Хиллз 90210» или «Бухту Доусона».
Шершни
Сериалы в жанре выживании для подростков практически не снимают — в этом формате сложно что-то придумать, чтобы история не напоминала «Повелителя мух». Но иногда шоураннеры с успехом обновляют идею. «Шерни» представляет собой интригующую смесь жанров: отчасти история ужасов 1990-х годов, отчасти современная детективная история с огромными дозами подростковой тревоги и сверхъестественных странностей.
История начинается в 1996 году, когда футбольная команда школы для девочек «Шершни» отправляется на национальные соревнования. Частный самолет, предоставленный богатым папой одной из них, падает в горах Колорадо. Спортсменки остаются в живых но они еще не знаю, что найдут их только через 19 месяцев. О том, в каком ужасе прошли эти полтора года, вспоминают выжившие, которых (и это не спойлер) останется немного.
Закрытая школа
Испанский сериал-триллер «Черная лагуна» российского зрителя не заинтересовал, в отличие от его российской адаптации. Злоключения детей богатеньких родителей в закрытой школе-пансионате посмотрел ни один миллион зрителей, а сериал занял третье место в списке «Лучшие сериалы 2011 года».
Их родители — сильные миры сего, но по разным причинам отпрыски закрыты в частной школе-интернате. Помещения и территория могут соревноваться с люксовыми отелями по комфорту и красоте интерьеров-экстерьеров, но элитные детишки томятся в этой золотой клетке, которая, как вскоре выяснится, полна леденящих кровь секретов. Так что в любую свободную от учебы минуту элитная молодежь что-то расследует, вынюхивает, находит, вскрывает. Тут и бункер, фрицы, эксперименты над детьми, СС, масоны, криокамеры, призраки, тролли, вирусы. Кроме того, возраст у героев такой, что ни дня не проходит без личных драм, романтических рокировок и гормонально-эмоциональных всплесков.
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