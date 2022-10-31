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Киноафиша Новости Кирилл Пирогов противостоит террористам и ошибкам прошлого в трейлере сериала «Переговорщик»

Кирилл Пирогов противостоит террористам и ошибкам прошлого в трейлере сериала «Переговорщик»

31 октября 2022 13:41
Кирилл Пирогов противостоит террористам и ошибкам прошлого в трейлере сериала «Переговорщик»

Напряженный детективный триллер от авторов «Мажора» выйдет уже на этой неделе.

Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер остросюжетного детективного сериала «Переговорщик». Главные роли в шоу исполнили Кирилл Пирогов («МакМафия»), Владимир Мишуков («Содержанки»), Лянка Грыу («Маленькая принцесса») и Вильма Кутавичюте («Трудные подростки»).

В центре сюжета — знаменитый психолог Александр Максимов (Пирогов), часто выступающий переговорщиком при захвате заложников. Много лет герой оставался одним из лучших специалистов по переговорам в стране, пока однажды при его попытке освободить пленных не произошел взрыв, унесший жизни многих невинных людей, в том числе и его маленькой дочери. Трагедия вынудила Александра уйти из профессии и из семьи. Спустя девять лет он ведет уединенную жизнь и работает в центре психологический помощи по телефону. Но однажды мужчину настигают призраки прошлого: кто-то оставляет ему записку, напоминающую о его давнем провале. Аноним предлагает герою вновь сыграть в опасную игру, на кону в которой стоят человеческие жизни.

Режиссером сериала выступил Нубек Эген, ранее работавший над сериалом «Порт» с Романом Маякиным, фильмом «Боец» с Александром Чадовым и четвертым сезоном «Мажора». Сценарий шоу написали Олег Маловичко («Нулевой пациент») и Сергей Калужанов («Мажор»).

Первый сезон «Переговорщика» будет состоять из семи серий и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этот четверг, 3 ноября.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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