Специальный отряд отправляется в тыл врага в трейлере сериала «САС: Неизвестные герои»

В сети появился новый трейлер шестисерийной экшен-драмы «САС: Неизвестные герои», в которой расскажут историю отчаянных парней, отважно воюющих против нацистов. Премьера сериала состоится уже этой сенью на смотровых платформах BBC One и Epix.

Действие телепроекта разворачивается в 1941 году, в самом начале Второй мировой войны. В центре сюжета окажется молодой офицер Дэвид Стирлинг. Очутившись в госпитале, главный герой приходит к выводу, что традиционный отряды спецназа потеряли свою эффективность. Стирлинг придумывает радикально отличающуюся концепцию и создает свое маленькое подразделение. В него он отбирает наиболее стойких, храбрых и способных бойцов. Вместе они бросают вызов всем правилам ведениям войны и отправляются в самое жерло, чтобы совершать дерзкие диверсии в тылу врага.

Главные роли в шоу сыграли Коннор Суинделлс («Сексуальное просвещение»), Джек О’Коннелл («Несломленный»), Доминик Уэст («Корона»), Алфи Аллен («Игра престолов») и София Бутелла («Kingsman: Секретная служба»). В основу сериала лег одноименный книжный бестселлер Бена Макинтайра. Адаптацией литературного первоисточника занимался создатель «Острых козырьков» и «Табу» Стивен Найт. За режиссуру военного боевика отвечает Том Шенклэнд («Отверженные», «Каратель»).