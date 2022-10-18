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Киноафиша Новости На этой неделе в российский прокат выходит историческая драма «Средневековье»

На этой неделе в российский прокат выходит историческая драма «Средневековье»

18 октября 2022 15:41
На этой неделе в российский прокат выходит историческая драма «Средневековье»

Фильм о влюбленном полководце, который противостоит подлой аристократии.

Уже в этот четверг, 20 октября, в российских кинотеатрах стартует исторический эпик «Средневековье» с Беном Фостером в образе чешского национального героя Яна Жижки. В преддверии релиза делимся подробной информацией о новинке прокатчика «Централ Партнершип».

Сюжет

Повествование разворачивается в 1402 году и вдохновлено реальными историческими событиями, произошедшими в бурные времена незадолго до гуситских войн (1419 — 1434). После смерти правителя Священная Римская империя погружается в хаос, а между претендентами на трон начинаются безжалостные кровопролития. В центре всего этого военного ужаса окажется бесстрашный лидер наемников Ян. Отважному полководцу приходится содействовать коварному политическому ходу — преградить влиятельному вельможе путь к власти. Для этого Яну приходится похитить его прекрасную невесту, но, близко узнав женщину, главный герой понимает, что он испытывает к ней настоящие чувства. Из-за любви воин решает освободить даму, бросая дерзкий вызов целой армии и всем порочным дворянам.

Создатели и актерский состав

Поставил проект чешский режиссер и актер Петр Якл («Упырь»), известный массовому зрителю по ролям в сериале «Борджиа» и боевику «Три икса». Сценарий Якл разработал совместно с Мареком Добешом, Петром Боком, Петром Яклом — старшим и Михалом Петрусом. В звездный актерский состав вместе с Фостером вошли Майкл Кейн, Софи Лоу, Мэттью Гуд, Тиль Швайгер, Роланд Меллер и Вернер Даен.

Фото: The Avenue
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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