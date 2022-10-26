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Киноафиша Новости Спин-офф «Бэтмена» о лечебнице Аркхем обрел шоураннера

Спин-офф «Бэтмена» о лечебнице Аркхем обрел шоураннера

26 октября 2022 12:10
Спин-офф «Бэтмена» о лечебнице Аркхем обрел шоураннера

Им стал автор психологического триллера «Дьявол всегда здесь» с Томом Холландом.

Согласно Variety, стриминговый сервис HBO Max назначил Антонио Кампоса сценаристом спин-оффа нового «Бэтмена», посвященного психиатрической лечебнице Аркхем. Источники издания также сообщили, что Кампос может выступить руководителем и шоураннером сериала, если разработанный им сюжет будет принят боссами студии.

Проект был анонсирован еще в 2020 году автором оригинальной картины Мэттом Ривзом, хотя тогда сеирал должен был повествовать не о лечебнице, а о полиции Готэма. По словам Ривза, шоу о буднях служителей закона со временем «как бы превратилось» в шоу об Аркхеме. Однако Variety со ссылкой на свои источники утверждает, что это два совершенно разных сериала, и проект о полицейских все еще находится разработке.

Изначально сценаристом и шоураннером сериала был назначен Теренс Уинтер («Волк с Уолл-Стрит»), но в ноябре 2020 года он покинул проект из-за творческих разногласий со студией. Затем на эти же посты был назначен Джо Бартон («Столкновение»), но Warner Bros. в конце концов тоже расстались с ним.

Кампос известен в первую очередь как режиссер фильма «Дьявол всегда здесь» с Томом Холландом, мини-сериала «Лестница» с Колином Фертом и сериала «Грешница» с Биллом Пуллманом.

В настоящее время у шоу про Аркхем нет официального логлайна, но Ривз описывает его как «хоррор про дом с привидениями, которым и является лечебница».

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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