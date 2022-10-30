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Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим

30 октября 2022 12:00
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим

Один даже почти стал реальностью.

 

 

Портальная пушка, «Рик и Морти»

Об этой технологии мечтает как минимум каждый житель мегаполиса: портальная пушка сразу бы решила проблему пробок, бесконечно долгих поездок по делам на другой конец города и повсеместной толкотни. Но разумеется, это слишком заурядное применение для такой технологии, поэтому будем мыслить шире. Почему бы не отправиться отдохнуть в межгалактическое спа? Или предаваться гедонизму на планетах, находящихся на грани Апокалипсиса? Или найти вселенные, в которых есть мир не только Кроненберга, но и Андерсона, Бертона и Линча? В общем варианты применения портальной пушки ограничивались бы лишь твоим воображением. Главное запастись портальной жидкостью.

Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
Рик и Морти

Нейрализатор, «Люди в черном»

Ты когда-нибудь пялился в потолок в три часа ночи, вспоминая сказанную пять лет назад неспешную шутку, над которой из сострадания не посмеялись даже друзья? Или какое-нибудь из своих фееричных падений? Если да, то наверняка нейрализатор Людей в черном казался тебе просто жизненно необходимой технологией: можно было бы жахнуть им хотя бы самого себя ради собственного же покоя. А если бы была возможность собрать всех свидетелей твоих конфузов и использовать ее на них, то жизнь вообще стала бы намного проще. Увы, этой славной технологии все еще не существует, так что придется и дальше пялиться в потолок в три часа ночи, проигрывая в голове свои неудачи.

Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
Люди в черном

Омут памяти, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Свой позор забыть периодически, конечно, хочется, а вот некоторые воспоминания было бы здорово не просто сохранить, но пережить заново. И тут, конечно, очень бы пригодился Омут памяти, чтобы, скажем, вспомнить изменивший твою жизнь концерт или как бы впервые посмотреть крутейшую сцену из любимого фильма в кинотеатре. Например, тот самый эпизод из «Мстителей: Финала» с Мьёльниром: молот начинает испускать микромолнии, весь зал гудит вокруг тебя, в следующую секунду поднимаются визг, крик и аплодисменты – Кэп хватает Мьёльнир, а ты чувствуешь небывалое единение со всеми незнакомцами в кинотеатре. Омут был бы полезен и с утилитарной точки зрения, когда ты что-то забыл, но для этого можно было бы ограничиться и Напоминалкой.

Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
Гарри Поттер и Принц-полукровка

Платяной шкаф, «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Кто-то в детстве боялся обнаружить в шкафу монстра, а кто-то, насмотревшись «Хроник Нарнии», надеялся найти там проход в волшебную страну, где лев фонтанирует мудростями, фавны приглашают отужинать у них, а королева-деспот напрашивается на революцию. Было бы приятно иметь возможность сменить один безумный мир на другой, но в котором есть мифические существа и магия. Притом не пришлось бы беспокоиться о том, что в своей реальности ты теряешь время. В общем такой шкаф был бы отличным способом ненадолго сменить обстановочку.

Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Ошейник Дага, «Вверх»

Мечта каждого, в чьем доме живет пушистый, пернатый или еще какой друг, – это однозначно ошейник жизнерадостного пса Дага из мультфильма «Вверх». Будь эта технология реальностью, больше не пришлось бы угадывать желания своего питомца, да и к тому же вряд ли было бы возможно найти более внимательного слушателя и преданного друга. Хотя в некотором смысле общаться вербально, например, с собаками сегодня уже можно – спасибо гению, придумавшему для них аудио-кнопки. Так что «Вверх» получился еще и слегка провидческим.

Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
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Алена Попова
Алена Попова
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