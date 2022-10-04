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Киноафиша Новости В российский прокат выходит драма «Исповедь» с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд

В российский прокат выходит драма «Исповедь» с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд

4 октября 2022 13:52
В российский прокат выходит драма «Исповедь» с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд

Фильм об откровенном разговоре между родителями убийцы и родителями жертвы после стрельбы в школе.

Уже послезавтра, 6 октября, компания «Экспонента» выпустит в российский прокат камерную драму «Исповедь», главные роли в которой сыграли Джейсон Айзекс и Энн Дауд.

В центре сюжета окажутся две супружеские пары. Первая — это скорбящие родители мальчика, погибшего во время массового расстрела в школе. Вторая — отец и мать убийцы, который покончил с собой, осуществив расправу в учебном заведении. Спустя несколько лет после того, как ужасная трагедия навсегда перечеркнула жизни двух семей, они соглашаются встретиться для откровенного разговора. Данная беседа должна помочь героям найти силы и возможность жить дальше.

Вместе с Айзексом и Дауд центральные роли исполнили Рид Бирни и Марта Плимптон. Также в ленте отметились Брида Вул, Кэген Олбрайт, Мишель Н. Картер, Майкл Уайт и Кэмпбелл Спур. Снял фильм по собственному сценарию молодой режиссер-дебютант Фрэн Кранц.

У «Исповеди» очень длинная фестивальная история. Мировая премьера ленты с большим успехом прошла еще в январе прошлого года в рамках кинофестиваля «Сандэнс», после чего картина была показана на ряде других международных смотров. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 95% положительных отзывов.

Фото: Bleecker Street
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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