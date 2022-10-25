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Киноафиша Новости Звезда фильмов «Гарри Поттер» Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

Звезда фильмов «Гарри Поттер» Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

25 октября 2022 16:19
Звезда фильмов «Гарри Поттер» Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

Актер считает травлю писательницы отвратительной и ужасной.

Актер Рэйф Файнс, сыгравший во вселенной «Гарри Поттера» темного лорда Волан-де-Морта, встал на защиту писательницы Джоан Роулинг. Автор литературного цикла о юном волшебнике и его друзьях пару лет назад позволила себе ряд острых высказываний в адрес трансгендеров, из чего в ее адрес вылилось много критики и даже угрозы. В какой-то момент травля достигла апогея, из-за чего Роулинг стала беспокоиться о своем благополучии.

Файнс, сейчас занятый продвижением сатирического хоррора «Меню», в интервью The New York Times высказался по поводу обвинений Роулинг в трансфобии:

«Джоан Роулинг написала эти замечательные книги об ответственности и расширении горизонтов, о том, как маленькие дети становятся взрослыми людьми. В них рассказывается про то, как стать лучше, крепче духом и более нравственно правильным человеком. Оскорбления в ее адрес — отвратительны и ужасны. Я понимаю людей, которых задели ее слова о женщинах. Но это ведь были слова не какого-то непристойного ультраправого фашиста — это просто женщина, которая заявила: «Я женщина, и я чувствую, что я женщина, поэтому хочу иметь возможность говорить об этом открыто». Даже я понял, что она имела виду, хоть я и не женщина».

Файнс — один из немногих актеров из «Гарри Поттера», кто поддерживает Роулинг в сложной ситуации, и это уже не первое его публичное заявление в защиту британской писательницы.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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