«Холоп 2» обрел дату выхода в прокат

Продолжение «Холопа» обрело точную дату выхода. По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», продолжение самой кассовой российской комедии попадет на большие экраны 21 декабря 2023 года. Съемочный процесс картины идет с конца августа.

В центре сюжета второй части окажется избалованная девушка Катя (Аглая Тарасова), которая, как и когда-то Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде. Хамоватая девушка является дочкой влиятельной чиновницы, поэтому она привыкла к безнаказанности. Уставшей матери героини (Наталья Рогожкина) проще закрывать глаза на выходки Кати и «отмазывать» ее перед законом, чем перевоспитывать, но вскоре все меняется. После встречи с Гришей главная героиня внезапно оказывается в другом времени, и знакомая история повторяется по новому кругу.

За постановку «Холопа 2» отвечает режиссер оригинального хита Клим Шипенко. Над сценарием работали Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. В остальной актерский состав вошли Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и Михаил Бабичев.

Оригинальный фильм 2019 года собрал в кинопрокате свыше 3 миллиардов рублей.