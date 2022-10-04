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Киноафиша Новости «Холоп 2» обрел дату выхода в прокат

«Холоп 2» обрел дату выхода в прокат

4 октября 2022 10:50
«Холоп 2» обрел дату выхода в прокат

Сиквел выпустят в кинотеатрах перед праздниками.

Продолжение «Холопа» обрело точную дату выхода. По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», продолжение самой кассовой российской комедии попадет на большие экраны 21 декабря 2023 года. Съемочный процесс картины идет с конца августа.

В центре сюжета второй части окажется избалованная девушка Катя (Аглая Тарасова), которая, как и когда-то Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде. Хамоватая девушка является дочкой влиятельной чиновницы, поэтому она привыкла к безнаказанности. Уставшей матери героини (Наталья Рогожкина) проще закрывать глаза на выходки Кати и «отмазывать» ее перед законом, чем перевоспитывать, но вскоре все меняется. После встречи с Гришей главная героиня внезапно оказывается в другом времени, и знакомая история повторяется по новому кругу.

За постановку «Холопа 2» отвечает режиссер оригинального хита Клим Шипенко. Над сценарием работали Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. В остальной актерский состав вошли Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и Михаил Бабичев.

Оригинальный фильм 2019 года собрал в кинопрокате свыше 3 миллиардов рублей.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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