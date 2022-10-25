Фрэнк Грилло конструирует небывалые автомобили в трейлере байопика «Ламборгини»

Фильм о легендарном создателе спортивных автомобилей выйдет в России через месяц.

Кинокомпания Lady Bacardi Entertainment опубликовала первый трейлер биографического фильма «Ламборгини». Главные роли в картине исполнили Фрэнк Грилло («Первый мститель: Другая война»), Мира Сорвино («С первого взгляда»), Гэбриел Бирн («Подозрительные лица»), Элиана Джонс («В надежде на спасение») и Мира Сорвино.

В центре сюжета — знаменитый итальянский предприниматель Ферруччо Ламборгини (Грилло), основатель компании Lamborgini, выпускающей дорогие спортивные автомобили. Основная часть повествования развернется в 1960-х годах и будет посвящена противостоянию Ферруччо с другим легендарным автомобильным бизнесменом, Энцо Феррари (Бирн). Создатели также обещают показать путь Ламборгини от владения заводом по производству тракторов до создания одного из популярнейших символов роскошной жизни.

Автором фильма выступил режиссер и сценарист Роберт Мореско, который зрителям может быть известен по таким картинам, как «Под подозрением» с Карлом Урбаном, «Код 100» с Микаэлом Нюквистом и «Короли Эпплтауна» с близнецами Спроус.

Российская премьера «Ламборгини» состоится 24 ноября этого года.