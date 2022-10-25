Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фрэнк Грилло конструирует небывалые автомобили в трейлере байопика «Ламборгини»

Фрэнк Грилло конструирует небывалые автомобили в трейлере байопика «Ламборгини»

25 октября 2022 16:11
Фрэнк Грилло конструирует небывалые автомобили в трейлере байопика «Ламборгини»

Фильм о легендарном создателе спортивных автомобилей выйдет в России через месяц.

Кинокомпания Lady Bacardi Entertainment опубликовала первый трейлер биографического фильма «Ламборгини». Главные роли в картине исполнили Фрэнк Грилло («Первый мститель: Другая война»), Мира Сорвино («С первого взгляда»), Гэбриел Бирн («Подозрительные лица»), Элиана Джонс («В надежде на спасение») и Мира Сорвино.

В центре сюжета — знаменитый итальянский предприниматель Ферруччо Ламборгини (Грилло), основатель компании Lamborgini, выпускающей дорогие спортивные автомобили. Основная часть повествования развернется в 1960-х годах и будет посвящена противостоянию Ферруччо с другим легендарным автомобильным бизнесменом, Энцо Феррари (Бирн). Создатели также обещают показать путь Ламборгини от владения заводом по производству тракторов до создания одного из популярнейших символов роскошной жизни.

Автором фильма выступил режиссер и сценарист Роберт Мореско, который зрителям может быть известен по таким картинам, как «Под подозрением» с Карлом Урбаном, «Код 100» с Микаэлом Нюквистом и «Короли Эпплтауна» с близнецами Спроус.

Российская премьера «Ламборгини» состоится 24 ноября этого года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
Related video