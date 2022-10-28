Слух: студия Marvel начала работу над сериалом о Вижне

На протяжении всей четвертой фазы киновселенной Marvel поклонники задаются вопросом о том, куда пропал Вижн. В финале мини-сериала «Ванда/Вижн» герой Пола Беттани был возрожден к жизни в белом цвете, но ценой потери памяти. После масштабном потасовки в Вествью он улетел в неизвестном направлении.

Накануне появилась неофициальная информация о дальнейшей судье возлюбленного Алой ведьмы (Элизабет Олсен) в MCU. В рамках подкаста The Hot Mic авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер заявил, что Marvel Studios разрабатывает сольный сериал о Вижне. Проект Disney+ получил рабочее название «Квест Вижна» (Vision Quest). Предполагается, что уже на следующей неделе откроется так называемая «комната сценаристов», где ряду авторов предстоит в деталях разрабатывать концепцию сериала.

Название «Квест Вижна» отсылает к выпускам комикса Джона Бирна «Мстители Западного побережья», в которых раскрывается сюжетная арка Вижна, связанная с его потерей памяти. Частично эта задумка была воплощена в «Ванде/Вижне», поэтому, скорее всего, как и в большинстве проектов MCU, адаптация соответствующего комикса будет вольной.

Кто входит в творческую команду «Квеста Вижна», пока неизвестно. Официальные представители Marvel по традиции слухи не комментируют.