Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В эфире" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Слух: студия Marvel начала работу над сериалом о Вижне

Слух: студия Marvel начала работу над сериалом о Вижне

28 октября 2022 14:41
Слух: студия Marvel начала работу над сериалом о Вижне

Шоу также получило название.

На протяжении всей четвертой фазы киновселенной Marvel поклонники задаются вопросом о том, куда пропал Вижн. В финале мини-сериала «Ванда/Вижн» герой Пола Беттани был возрожден к жизни в белом цвете, но ценой потери памяти. После масштабном потасовки в Вествью он улетел в неизвестном направлении.

Накануне появилась неофициальная информация о дальнейшей судье возлюбленного Алой ведьмы (Элизабет Олсен) в MCU. В рамках подкаста The Hot Mic авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер заявил, что Marvel Studios разрабатывает сольный сериал о Вижне. Проект Disney+ получил рабочее название «Квест Вижна» (Vision Quest). Предполагается, что уже на следующей неделе откроется так называемая «комната сценаристов», где ряду авторов предстоит в деталях разрабатывать концепцию сериала.

Название «Квест Вижна» отсылает к выпускам комикса Джона Бирна «Мстители Западного побережья», в которых раскрывается сюжетная арка Вижна, связанная с его потерей памяти. Частично эта задумка была воплощена в «Ванде/Вижне», поэтому, скорее всего, как и в большинстве проектов MCU, адаптация соответствующего комикса будет вольной.

Кто входит в творческую команду «Квеста Вижна», пока неизвестно. Официальные представители Marvel по традиции слухи не комментируют.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Читать далее 28 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks 10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks Читать далее 28 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
Related video