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Киноафиша Новости Брутальный и адреналиновый: появились первые отзывы о блокбастере DC «Черный Адам»

Брутальный и адреналиновый: появились первые отзывы о блокбастере DC «Черный Адам»

13 октября 2022 13:06
Брутальный и адреналиновый: появились первые отзывы о блокбастере DC «Черный Адам»

Критики отмечают жесткость и сногсшибательный экшен.

Накануне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера «Черного Адама», поэтому в сети появились первые отзывы западных критиков. Исходя из мнений журналистов, у Дуэйна Джонсона и его команды получилось очень брутальное и адреналиновое кино, которое можно смело поставить в один ряд с лучшими представителями жанра. Ниже приведены отзывы журналистов из соцсетей:

Стивен Вайнтруб, Collider:

«Скала фантастичен в образе Черного Адама. Он десятилетие готовился к этой роли и натурально убивает всех на своем пути. Я оценил, что он не сдерживается, демонстрируя истинную сущность своего героя. После просмотра немедленно захотелось увидеть сиквел».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Черный Адам» великолепен! Тут масса первоклассного экшена, персонажи, в которых сразу же влюбляешься, и потрясающая динамика. Дуэйн Джонсон нашел отличный баланс между грозным и крутым образом, но в тоже время его герой не лишен эмпатии. Особенно мне понравились Человек-ястреб Элдиса Ходжа и Доктор Фэйт Пирса Броснана. Хочу больше фильмов с Обществом справедливости Америки!».

Пол Макгуайр Граймс, Rotten Tomatoes:

«Эпично на всех уровнях».

Жермен Люссье, Gizmodo:

«Черный Адам» — достойный пазл в мозаике DC, но точно не ее обещанный спаситель. На удивление сжатая временная шкала делает повествование захватывающим и динамичным, но в тоже время превращает многочисленные темы ленты, сюжет и персонажей в какую-то поверхностную показуху. Получилось с недостатками, но смотреть можно».

Остин Берк, Rotten Tomatoes:

«Черный Адам» — это крупномасштабное приключение DC. Все очень брутально и жестко. Дуэйн Джонсон выполняет свое обещание изменить иерархию расширенной вселенной DC. Сюжет то взлетает, то падает, потому что некоторые сцены не дают ожидаемого эффекта… Но там определенно есть моменты, которые понравятся фанатам».

В мировой прокат «Черный Адам» выйдет 21 октября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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