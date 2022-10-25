Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

25 октября 2022 15:14
«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

Иллюстрации из иллюстрированной книги «Восхождение дракона», приуроченной к сериалу.

Первый сезон «Дома Дракона» уже подошел концу, но для тех, кто не насытился приключениями белокурой семьи, в скором времени выпустят иллюстрированную книгу «Восхождение дракона». Как и «Пламя и кровь», на которой основан сериал, данная книга тематически связана с «Домом Дракона». Например, авторы подробно исследуют семейное древо Таргариенов.

«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

В продажу «Восхождение дракона» поступает уже сегодня, но порталу Collider удалось заручиться несколькими эксклюзивными концепт-артам. Красочные картинки отражают всю мощь и превосходство могущественного валирийского дома, захватившего власть над Семью королевствами.

«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам
«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

В книге, созданной Джорджем Р. Р. Мартином совместно с супругами Линдой Антонссон и Элио Гарсией — младшим, поведают об истории династии Таргариенов. Первое издание будет включать около 180 артов, а сам создатель «Игры престолов» оценивает материал как дополнение к «Пламени и крови», но новая книга написана в более энциклопедическом стиле.

«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

Соавторы «Восхождения дракона» Антонссон и Гарсия относительно недавно угодили в скандал. Писателей обвинили в расизме из-за их высказываний по поводу цвета кожи валирийцев, которые, по их мнению, просто не могли быть темнокожими — творческий дуэт открыто выразил свою точку зрения по поводу неправильного кастинга Корлиса Велариона (Стив Туссэн) в «Доме Дракона». Сделать это деликатно не получилось, из-за чего на них обрушился шквал общественной критики.

Съемочный процесс второго сезона масштабного темного фэнтези о семействе драконьих всадников начнется уже в начале 2023 года.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Related video