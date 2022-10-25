«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам

Первый сезон «Дома Дракона» уже подошел концу, но для тех, кто не насытился приключениями белокурой семьи, в скором времени выпустят иллюстрированную книгу «Восхождение дракона». Как и «Пламя и кровь», на которой основан сериал, данная книга тематически связана с «Домом Дракона». Например, авторы подробно исследуют семейное древо Таргариенов.

В продажу «Восхождение дракона» поступает уже сегодня, но порталу Collider удалось заручиться несколькими эксклюзивными концепт-артам. Красочные картинки отражают всю мощь и превосходство могущественного валирийского дома, захватившего власть над Семью королевствами.

В книге, созданной Джорджем Р. Р. Мартином совместно с супругами Линдой Антонссон и Элио Гарсией — младшим, поведают об истории династии Таргариенов. Первое издание будет включать около 180 артов, а сам создатель «Игры престолов» оценивает материал как дополнение к «Пламени и крови», но новая книга написана в более энциклопедическом стиле.

Соавторы «Восхождения дракона» Антонссон и Гарсия относительно недавно угодили в скандал. Писателей обвинили в расизме из-за их высказываний по поводу цвета кожи валирийцев, которые, по их мнению, просто не могли быть темнокожими — творческий дуэт открыто выразил свою точку зрения по поводу неправильного кастинга Корлиса Велариона (Стив Туссэн) в «Доме Дракона». Сделать это деликатно не получилось, из-за чего на них обрушился шквал общественной критики.

Съемочный процесс второго сезона масштабного темного фэнтези о семействе драконьих всадников начнется уже в начале 2023 года.