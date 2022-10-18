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Киноафиша Новости Волонтеры борются с современным рабством в трейлере сериала «Право на свободу»

Волонтеры борются с современным рабством в трейлере сериала «Право на свободу»

18 октября 2022 10:25
Волонтеры борются с современным рабством в трейлере сериала «Право на свободу»

Новую российскую социальную драму зрители смогут увидеть уже на этой неделе.

Стриминговый сервис Wink опубликовал трейлер российского социального драматического сериала «Право на свободу».

В центре сюжета — успешный программист Антон из Краснодара. Его приглашают работать в престижную зарубежную компанию, но на своем пути из России он узнает, что его мать бесследно пропала. Не получив помощи от правоохранительных органов, герой начинает погружаться в детали этого загадочного дела и узнает, что его мама была похищена современной рабовладельческой мафией. Он решает во что бы то ни стало вытащить ее из лап преступников. К счастью, к нему на помощь приходят неравнодушные люди — волонтеры Кирилл, Вика и Илья, которые посвятили свою жизнь борьбе с современным рабством, даже несмотря на то, что зачастую это благородное дело ставит их самих под удар.

Главные роли в сериале исполнили Илья Малаков («Операция «Мухаббат»), Кирилл Кяро («Далекие близкие»), Варвара Феофанова («Волк»), Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»). Режиссером шоу выступил Артем Дубра, для которого эта работа стала дебютной. Проект был создан Amalgama Studio.

Первые две серии «Права на свободу» выйдут 20 октября на Wink, после этого новые эпизоды будут появляться на платформе каждую неделю по четвергам.

Фото: Wink
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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