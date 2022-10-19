На KION вышел фильм Дарио Ардженто «Темные очки»

Сегодня, 19 октября, в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера новой картины классика жанра хоррор Дарио Ардженто под названием «Темные очки».

В центре сюжета — элитная проститутка Диана. Девушка совершенно не стесняется своей профессии, ведь она позволяет ей жить в шикарных апартаментах, носить дорогую одежду и наслаждается любовью мужчин. Однажды в городе объявляется серийный убийца, жертвами которого становятся только «ночные бабочки». Ему удается выследить героиню, а она, пытаясь скрыться от маньяка на машине, сталкивается с другим автомобилем и попадает в серьезную аварию. Из-за полученных травм Диана слепнет. Позже она узнает, что почти все пассажиры второй машины погибли, выжил только маленький мальчик Чин. Героиня начинает навещать его, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед ребенком. Тем временем серийный убийца вновь выходит на ее след.

Главные роли в картине исполнили Иления Пасторелли («Однажды в Риме»), Азия Ардженто («Попутчица»), которая также является дочерью режиссера, и Андреа Герпелли («Рудольф Валентино — легенда»).

Ардженто — автор всемирно признанных шедевров в жанре ужасов, таких как «Синдром Стендаля», «Суспирия» и «Ужас в опере». В любви к его творчеству не раз признавались Николас Виндинг Рефн и Гаспар Ноэ.

«Темные очки» впервые были представлены публике на последнем Берлинском кинофестивале в феврале этого года, а теперь все желающие могут посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре KION.