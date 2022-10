Четырнадцатый: состоялось возвращение Дэвида Теннанта к роли Доктора Кто

Вчера, 23 октября, на британском телеканале BBC One вышел специальный эпизод научно-фантастического сериала «Доктор Кто» под названием The Power of Doctor («Сила Доктора»), приуроченный к 60-летиию легендарного шоу и столетию самого BBC.

Серия ознаменовала собой прощание с Джоди Уиттакер и возвращение к роли Доктора Кто Дэвида Теннанта. Актер исполнял роль десятого Доктора Кто в период с 2005 по 2010 год, а теперь ненадолго вернулся в проект. Вместе с ним в сериале вновь появилась Кэтрин Тейт, исполняющая роль Донны Ноубл, напарницы десятого Доктора. Также создатели сериала подтвердили слухи о том, что этот дуэт сыграет еще в трех специальных эпизодах «Доктора Кто», которые выйдут в эфир в ноябре 2023 года, после чего они вновь покинут шоу.

Вместе с тем шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т. Дэвис заверил фанатов, что в будущем их ждет еще много подобных сюрпризов:

«Если вы думали, что появление Дэвида Теннанта было приятной неожиданностью, то впереди вас ждет еще много подобных сюрпризов! Путь к Пятнадцатому Доктору будет полон тайн, ужасов, опасностей и веселья! И все это будет связано с возвращением прекрасной Донны Ноубл. Как? Что? Почему? Мы даем вам время на размышления, а потом начнется действие!»

Роль следующего Пятнадцатого Доктора Кто исполнит руандский актер Шути Гатва. Первый эпизод с его участием также выйдет в 2023 году.