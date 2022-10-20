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Киноафиша Новости Рон Перлман присоединился к Лиаму Нисону в касте триллера «Бандит»

Рон Перлман присоединился к Лиаму Нисону в касте триллера «Бандит»

20 октября 2022 14:06
Рон Перлман присоединился к Лиаму Нисону в касте триллера «Бандит»

Фильм о гангстере, который оказался в ловушке обстоятельств.

В актерском составе нового остросюжетного экшен-триллера с Лиамом Нисоном «Бандит» (Thug) произошло примечательное пополнение. По информации портала Deadline, к исполнительскому ансамблю проекта присоединились Рон Перлман («Аллея кошмаров»), Йолонда Росс («Чи») и Дэниэл Димер («Клуб полуночников»).

В центре повествования окажется пожилой бостонский гангстер (Нисон), пытающийся наладить испорченные отношения со своими детьми и исправить ошибки прошлого. Настоящие проблемы начинаются, когда главный герой решает отказаться от преступного образа жизни, но криминальный мир просто так его не отпускает. За свою свободу протагонисту придется в буквальном смысле сражаться.

Постановкой картины занимается Ханс Петтер Муланд, у которого Нисон ранее снялся в «Снегоуборщике» (2019). Оригинальный сценарий написал Тони Гэйтон, автор сериала «Ад на колесах» и боевика с Дуэйном Джонсоном «Быстрее пули». Производственный процесс курируют Майкл Бесман («О Шмидте»), Роджер Бирнбаум («Час пик») и продюсеры из компании Sculptor Media Эрик Голд и Уоррен Т. Гоз, ответственные за «Честного вора» и «Заступника».

Съемки «Бандита» уже стартовали и проходят в Бостоне. Дата премьеры пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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