Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров

Скоро наступят промозглые осенние дни, а значит, самое время заваривать вкусный чай и запасаться трогательными, согревающими душу сериалами, которые скрасят вечер даже в самую ненастную погоду. Ведь лучшего средства от уныния, чем завернуться в одеяло и погрузиться в просмотр увлекательного сериала, человечество пока не придумало.

Хотите открыть для себя новую альтернативную вселенную и заставить воображение усиленно работать? Тогда этот сериал для вас. Он снят по мотивам трилогии Филипа Пулмана, где события разворачиваются в вымышленном мире, а люди и разные магические герои обладают сверхъестественными способностями. Лиру, центральную героиню, ожидает немало захватывающих приключений. Вы спросите, почему история, действие которой происходит в заснеженном мире, подойдет для теплого вечера? Да потому что от творящегося на экране в комнате становится еще уютнее, да и мир, созданный режиссером, несмотря на морозы, так и приглашает в него окунуться.

Темные начала

Следует помнить, что в каждом из нас живет внутренний ребенок, который нуждается в том, чтобы его иногда баловали, угощали вкусненьким и рассказывали сказки. Особенно потребность в этом обостряется осенними вечерами. Старый добрый мини-сериал начала нулевых подарит волшебную атмосферу и растопит любое сердце. Десятое королевство – это удивительный мир, где обитают Белоснежка, Золушка и другие персонажи из сказок. Обычная официантка Вирджиния и предположить не могла, что спасение бездомной собаки, оказавшейся принцем, на которого наложено проклятие, так изменит ее жизнь. Добро пожаловать в сказку вместе с Вирджинией!

Десятое королевство

Одинокие родители (2018)

Атмосфера этого сериала прямо вынуждает укрыться одеялом и «не выходить из комнаты, не совершать ошибку». Все герои похожи на людей, которые обязательно встречались или встречаются в жизни каждого человека, и от этого уже с первой серии они становятся родными. Несколько родителей-одиночек знакомятся благодаря своим неуемным отпрыскам, которые учатся вместе. Ситуационный комедийный сериал отличается прекрасным юмором – таким, что даже смех за кадром не раздражает. А в одной из главных ролей на экране можно увидеть Лейтон Мистер (весьма неожиданно, что Блэр Уолдорф стала матерью-одиночкой). Словом, отличный сериал для просмотра всей семьей.

Одинокие родители

Девочки Гилмор (2000)

Это история о непростых, но одновременно очень трогательных отношениях между мамой и дочкой. Да, девочки Гилмор – это мать и дочь, а вы что подумали? Родительница назвала дочку своим именем, так бывает. Те, кому соскучился по уюту, непременно проникнется атмосферой провинциального городка, находящегося неподалеку от Гарварда, и дружелюбным общением героев. Они часто пьют кофе, знают соседей в лицо и беспрестанно улыбаются. Это светлая история о любви, дружбе, школьных переживаниях и романтике. А еще этот сериал – просто сборник острых цитат и кладезь тонкой иронии.

Девочки Гилмор

Этот сериал придется по душе тем, кто любит романтическое и приключенческое кино, а также всем желающим полюбоваться на живописные виды Соединенного Королевства. Волшебная история посвящена путешествиям во времени, кровопролитным сражениям и, конечно, – куда без этого – большой любви. В центре событий оказывается военная медсестра Клэр, которая случайно из 40-х годов угодила прямиком в 1743 год – во времена Гражданской войны. Героиня знакомится с шотландцем Джеймсом, и, разумеется, ее жизнь кардинальным образом меняется.

Чужестранка

Историческое драмеди придется по душе любителям нетривиальных сюжетов, оригинальных персонажей и темы girl power. Миссис Мейзел живет в Нью-Йорке 50-х годов и собирается совершить революцию в стендапе, сама об этом не догадываясь. Судьба случайно забрасывает ее в клуб, где она неожиданно становится звездой программы, срывает овации и получает билет в новую, свободную и счастливую жизнь. Да-да, даже в 50-е в США существовали self-made women и жанр стендапа. Сериал теплый и уютный благодаря своей гармоничной атмосфере, отличному юмору и невероятной искренности героев.

Удивительная миссис Мейзел

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке, а там, как всем известно, всегда тепло и уютно. Поклонники романтических комедий и «нежнятинки», ваш черед ликовать! Сериал представляет собой несколько историй, где в каждом эпизоде появляются разные герои с удивительной судьбой. Между собой их связывает только город. Нью-Йорк полон локаций, идеальных для любого ромкома. Но предупреждаем заранее: следует запастись носовыми платками, поскольку рыдать придется в конце каждой серии. А в одной из них, кстати, появится Энн Хэтэуэй, и такое уж точно нельзя оставить без внимания.