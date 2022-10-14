Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге

На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.

14 октября, Apple TV+

Кому смотреть: фанатам книги и в целом тем, кого привлекает жанр криминального экшена в экзотических локациях.

Бестселлер Грегори Дэвида Робертса разлетелся по миру в начале нулевых, и все, включая голливудских продюсеров, естественно сразу захотели его экранизацию. Желательно, чтобы это был фильм с Джонни Деппом в главной роли. Однако из-за забастовки Гильдии сценаристов проект заморозили. Реанимировался он уже с протагонистом в исполнении Джоэла Эдгертона , но снова безрезультатно. Уже вышло продолжение книги «Тень горы», а производство все стояло на месте. Наконец, оказалось, что «Шантараму» было суждено стать не фильмом, но сериалом.

Шоу о судьбе беглеца-австралийца в Бомбее 80-х взял в свои руки Стив Лайтфут (« Ганнибал »). Адаптировать авантюрный роман для экрана ему помогал Эрик Уорнер Сингер, работавший в команде сценаристов нашумевшего « Топ Ган: Мэверик ». Главную роль в сериале исполнил Чарли Ханнэм из « Сынов Анархии ». В день премьеры выходят сразу три эпизода, следующие девять — по одному каждую пятницу.

Шантарам

12 октября, Okko

Кому смотреть: старшеклассникам и детям постарше, которых вдохновляет идея создания разговорного клуба по проработке травм своими силами.

Илья, отвесив однокласснику по физиономии, отправляется из крутой лондонской школы доучиваться в Москву. Из британской столицы он везет с собой не только понты, но и прогрессивные взгляды: он записывает видео в поддержку девочки, чьи нюдсы увидела вся школа, и становится всеобщим любимцем. Тут же находится умник с деловой жилкой и предлагает ему снимать ток-шоу про личные проблемы сверстников. Чем острее темы (буллинг, депрессия, харассмент и т.д.), тем больше хайпа и тем сложнее герою отличить желание помочь себе и другим от жажды популярности.

Еще один сериал с фестиваля онлайн-платформ «Новый сезон», который стартовал на «Розе Хутор» в этом году. Первая главная роль — у Алексея Лукина , до этого засветившегося в целом ворохе разных проектов: от клипа пост-панк группы «Буерак» до солидного « Домашнего ареста ». Шоу о проблемах молодых и предприимчивых снимала молодая же команда под руководством дебютантки в режиссуре Ники Яковлевой.

Лэйт Найт Скул​​​​​

10 октября, Кинопоиск

Кому смотреть: поклонникам бестолковых, но отчего-то милых героев на экране.

Шон Бэйкер снова живописует нелегкий быт своих неудачливых, несовершенных, немного грустных, но как всегда любимых героев, используя радужную палитру. Канареечный желтый, яркий салатовый, кукольный розовый, — на их фоне разворачивается история инфантильного Майки, бывшего порноактера средних лет, который возвращается в родную техасскую глушь, чтобы понять, есть ли жизнь после его нетипичной карьеры. Конечно, есть. Он заводит роман с голубоглазой старшеклассницей, рассекает на велике, встречается со старыми знакомыми и пытается извернуться, чтобы устроиться на нормальную работу.

Бэйкер взял на главную роль Саймона Рекса («Типичный Рик») и попал точно в цель. Не уступает актеру и Сюзанна Сон, для которой роль техасской Лолиты в «Красной ракете» — дебют в полнометражном кино. Фильм был показан на Каннском кинофестивале в прошлом году и полюбился критикам за тонкую работу с актерами и сочувственный тон, оказавшийся заразительным.

Красная ракета

13 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто готов положиться на талант Райана Мерфи.

Райан Мерфи продолжает отрабатывать контракт с Netflix. Пусть его новый сериал « Монстр: История Джеффри Дамера » критики разругали, зрительские рейтинги говорят, что можно и нужно продолжать. «Наблюдатель» — второй за месяц проект американского сценариста и постановщика для стриминга (на подходе в октябре третий — для FX — новый сезон « Американской истории ужасов »). Скрипт мини-сериала основан на фичере из New York Magazine об обыкновенной семье, которая покупает дом в Нью-Джерси. Вместо того, чтобы наслаждаться новым уютным гнездышком, они вынуждены терпеть сталкинг и письма с угрозами. Вступая в борьбу с нарушителем спокойствия, домочадцы понимают, что и в целом новый район не слишком дружелюбное для них место.

Супружескую пару играют Бобби Каннавале и Наоми Уоттс . Интересно, что последняя в далеком 2007-м снялась в еще одном фильме о вторжении чужаков в жизнь благополучной семьи — в « Забавных играх ». Тогда для ее героини все закончилось не слишком хорошо, а в этот раз намечается реванш. Также в касте Дженнифер Кулидж и Мия Фэрроу .

Наблюдатель

14 октября, Peacock

Кому смотреть: фанатам франшизы « Хэллоуин » и тем, кому интересно, как можно поставить точку в очень длинном киносериале.

Последняя часть легендарной слэшер-франшизы символически тринадцатая. Спустя 45 лет после выхода оригинального фильма Джона Карпентера наша final girl Лори Строуд, похоже, все-таки разделается с Майклом Майерсом (но не будем все-таки верить в его окончательную гибель). Спустя четыре года после исчезновения маньяк с кухонным ножом возвращается с еще более жестокими убийствами. Героиня готова сорвать с него маску и отомстить за смерть дочери. Заключительный фильм также покажет, насколько удачной можно считать всю трилогию перезапуска за авторством Дэвида Гордона Грин а. Если первая часть была встречена с воодушевлением, то вторую приняли гораздо холоднее.

В главной роли по-прежнему икона франшизы Джейми Ли Кертис . Роль Майерса делят между собой Ник Касл , игравший в фильме 1987-го, и Джеймс Джуд Кортни. Также вернутся Энди Мэтичак , Омар Дорси и Уилл Пэттон . Свежее лицо в касте — Роэн Кэмпбелл , он сыграл персонажа по имени Кори Каннингем.

Хэллоуин заканчивается

13 октября, Shudder

Кому смотреть: тем, кто любит находить отсылки к старым работам знаменитого режиссера.

Мастер джалло итальянец Дарио Ардженто в новом тысячелетии не снимал ничего, что стоило бы его шедевров вроде « Суспирии » или «Синдрома Стендаля». «Темные очки», к слову, — проект, который режиссер хотел воплотить в жизнь еще в 90-е. Это история красавицы Дианы, которая пытается спастись от серийного убийцы и теряет зрение в автокатастрофе. Рим, где происходит действие, тем временем погружается в сумерки из-за солнечного затмения.

Свой старый сюжет Ардженто снимает олдскульно, практически без цифровых спецэффектов. Критики от ленты, которую постановщик сам назвал самой нежной в своей фильмографии, остались по большому счету в недоумении. Тем не менее, фанатам жанра картина может показаться интересной благодаря игре, которую режиссер затевает со зрителем.

Темные очки

14 октября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто давно не перечитывал Шекспира или готов взглянуть на хорошо знакомую историю в новом комедийном ключе.

«Прекраснее ее под солнцем нет, и не было с тех пор, как создан свет», — так шекспировский Ромео отзывается о девушке, в мыслях о которой мы и застаем его в начале пьесы. Ту девушку звали Розалина. Красавица остается холодна к Ромео, и тот, оказавшись на торжестве в доме Капулетти, влюбляется в другую — Джульетту. В классическом тексте Розалине слова не давали, но автор романа «Когда ты был моим» Ребекка Серл вдоволь пофантазировала от имени обойденной героини. Книгу о том, как та пытается вернуть знаменитого возлюбленного, в современном ключе адаптировали для экрана Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер, писавшие скрипты к культовому ромкому « 500 дней лета » и драме « Виноваты звезды ».

Роль бывшей подружки Ромео сыграла Кейтлин Дивер (« Красивый мальчик »), а роль неверного бойфренда исполнил Кайл Аллен (« За пивом! »). Режиссером выступила Карен Мэйн , несколько лет назад выстрелившая с комедией « Да, боже, да ».

Розалин

11 октября, CW

Кому смотреть: фанатам « Сверхъестественного » и, в крайнем случае, Дженсона Эклса .

Шоу «Сверхъестественное» Эрика Крипке , насчитывающее целых 15 сезонов, обзавелось спин-оффом, а точнее приквелом. В центре сюжета — родители Сэма и Дина, которым двое известных братьев наследовали в нетривиальном занятии сохранения баланса добра и зла. В 1972 году Джон (Дрейк Роджер) возвращается с войны во Вьетнаме и знакомится с Мэри (Мег Донелли). Девушка заставляет его поменять представление о мире, когда оказывается, что она охотится за нечистью. Вместе они начинают дело, которое передадут своим детям. Конечно, завязка далека от канона, описанного во вселенной «Сверхъестественного»: по нему Мэри Джона невзлюбила, и в ситуацию вмешался купидон, буквально запустивший в нее свою стрелу. Однако зная, как ловко Винчестеры умеют перемещаться во времени, возможно, что и этот вариант создатели тоже покажут.

Исполнительным продюсером, к слову, выступает Дженсен Эклс. Он же рассказывает всю историю за кадром. Над сценарием сериала, в частности, работал Робби Томпсон, постоянный сценарист «Сверхъестественного».

Винчестеры

Плейлист

13 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит байопики про изобретателей и предпринимателей.

Шестисерийный мини-сериал из Швеции — проект, типично подходящий под сферу интересов Netflix. Локальная история, которая повлияла на весь мир. Это не обязательно должна быть история успеха. К примеру, вспоминается немецкий « Код на миллиард долларов » про разрабов программы-предшественницы Google Earth, которые все же проиграли корпорации в суде. Но в «Плейлисте» речь пойдет именно о победе.

Мини-сериал стал адаптацией книги, широко известной под названием «Нерассказанная история Spotify» шведских IT-журналистов. В ней описано противостояние создателей стримингового сервиса по прослушиванию музыки Spotify с корпорациями Apple и Google. Это история о том, как Даниэл Эк и его сотоварищи по небольшому скандинавскому стартапу нашли способы защитить и продвинуть свою идею в годы, когда мощную альтернативу пиратству сложно было представить. Режиссером выступил довольно известный на родине норвежец Пер-Олав Соренсен. Главную роль, собственно, Даниэла Эка, исполнил Эдвин Эндре из « Викингов ».