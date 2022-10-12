Появился первый кадр с Матильдой Лутс из ремейка «Рыжей Сони»

Актриса представлена со всеми атрибутами знаменитой воительницы.

Киностудия Millennium презентовала первый официальный промокадр из предстоящего темного фэнтези «Рыжая Соня», съемки которого идут в Болгарии с конца лета. На представленном изображении запечатлена воинственная исполнительница главной роли Матильда Лутс («Выжившая») со всеми необходимыми атрибутами персонажа — с соответствующим цветом волос, доспехами и мечом.

О сюжете ленты пока ничего неизвестно, но предполагается, что в основу повествования легли многочисленные комиксы, вдохновленные знаменитыми романами Роберта Говарда.

В остальной актерский состав картины вошли Роберт Шиэн («Академия «Амбрелла»), Уоллис Дэй («Секс/жизнь»), Майкл Биспинг («Воин»), Мартин Форд («Песочный человек»), Элиза Матенгу («Тор: Любовь и гром»), Манал Эль-Фейтури («Американская ночь») и Катрина Дерден («Тень и кость»).

За режиссуру фильма о рыжеволосой воительнице отвечает М. Дж. Бассетт («Джек Ричер», «Соломон Кейн»). Сценарий написали Таша Хуо (шоураннер предстоящего мультсериала Netflix про Лару Крофт) и Джилл Солоуэй (автор многосерийной комедии «Очевидное»).

В конце этого месяца команда «Рыжей Сони» переместится на греческую студию Nu Boyana. Дата релиза фильма пока не установлена.