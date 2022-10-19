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Киноафиша Новости Гари Олдман и его команда берутся за новое дело в трейлере второго сезона «Медленных лошадей»

Гари Олдман и его команда берутся за новое дело в трейлере второго сезона «Медленных лошадей»

19 октября 2022 17:23
Гари Олдман и его команда берутся за новое дело в трейлере второго сезона «Медленных лошадей»

В свежих сериях шпионы-неудачники попытаются предотвратить масштабную бойню.

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал дебютный трейлер второго сезона многосерийной драмы с Гари Олдманом «Медленные лошади». В основу следующего сезона шоу о шпионах-неудачниках из подразделения «Слау Хаус» лег роман Мика Геррона «Мертвые львы».

В свежих эпизодах проштрафившимся разведчикам МИ5 придется познакомиться с новыми героями. Ведущие персонажи вновь погрузятся в круговорот интриг, когда на повестке окажется давно забытое дело времен Холодной войны. В случае, если похороненные секреты станут достоянием общественности, на улицах Лондона может разразиться настоящая кровавая бойня. Масла в огонь будут подливать напряженные отношения с русскими. Чтобы предотвратить неминуемую катастрофу, незадачливым рекрутам циничного Джексона Лэмба (Олдман) нужно будет преодолеть личные проблемы и поднять свои профессиональные навыки на новый уровень.

Вместе с Олдманом в касте сериала задействованы Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Розалинд Элизар, Софи Оконедо, Дастин Демри-Бернс, Кристофер Чунг, Саския Ривз, Фредди Фокс, Крис Райлли, Сэмюэл Уэст, а также Джонатан Прайс и звезда «Дома Дракона» Оливия Кук. В числе важных новичков выступят Эйми-Ффион Эдвардс («Острые козырьки») и Кадифф Кирван («Будет больно»). Второй сезон полностью срежиссировал Джеймс Хоуз («Алиенист»).

Первые два эпизода шестисерийного продолжения выйдут на стриминге 2 декабря. В дальнейшем серии будут выходить по одной в стандартном еженедельном формате вплоть до 30 декабря. Еще в июне Apple заранее продлил «Медленных лошадей» до четвертого сезона.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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