Съемки второго сезона «Дома Дракона» должны стартовать в начале 2023 года

Дебютный сезон «Дома Дракона» успешно подошел к концу, поэтому теперь все мысли создателей сосредоточены на продолжении. В специальном интервью Variety, приуроченном к финалу первого сезона, шоураннер темного фэнтези Райан Кондал сообщил, когда начнутся съемки очередных десяти серий. По словам шоураннера, производство второго сезона стартует уже в начале следующего года.

Кроме того, Кондал заявил, что масштаб изображаемых событий только увеличится. Например, зрителям продемонстрируют новые уголки Вестероса, но основные локации останутся прежними:

«Во втором сезоне, несомненно, увеличится масштаб. Как «Игра престолов» росла в своих размерах, так будет и с нашим сериалом. В этом шоу мы уделяем немало внимания трем разным мирам. Я говорю про Королевскую гавань, Драконий камень и Дрифтмарк. Они по-прежнему останутся базовыми локациями. Но грядет неминуемая война, в которую будут вовлечены разные королевства и армии со всей территории Вестероса. Вряд ли мы пойдем по пути «Игры престолов» в ее окончательном варианте по части обширности действия. Но однозначно могу сказать, что грядет много новых миров, которые не были затронуты в оригинальном сериале. Не сомневайтесь, впереди еще масса возможностей».

Также Кондал отметил, что работа над сценарием второго сезона «Дома Дракона» началась задолго до официального анонса HBO о продлении сериала.