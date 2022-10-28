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Киноафиша Новости Джон Красински пытается предотвратить мировую войну в трейлере третьего сезона «Джека Райана»

Джон Красински пытается предотвратить мировую войну в трейлере третьего сезона «Джека Райана»

28 октября 2022 10:46
Джон Красински пытается предотвратить мировую войну в трейлере третьего сезона «Джека Райана»

Новую часть шпионского боевика зрители смогут увидеть в конце этого года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер третьего сезона шпионского боевика «Джек Райан». Главные роли в сериале вновь исполнили Джон Красински («Тихое место»), Уенделл Пирс («Счастливый случай») и Майкл Келли («Карточный домик»).

Сериал «Джек Райан» основан на серии книг знаменитого американского писателя Тома Клэнси. В свежем трейлере показано, с какой мировой угрозой Джеку (Красински) предстоит столкнуться на сей раз. Группа российских олигархов, мечтая восстановить СССР, похищает атомную боеголовку, чтобы через угрозу ядерной атаки установить свое господство в мире. Правительство США не хочет создавать политический скандал, открыто вмешиваясь в дела России, поэтому ЦРУ получает приказ не реагировать на ситуацию. Однако Джек, который просто не может оставаться в стороне, отправляется на миссию в одиночку, тем самым становясь приоритетной целью для своих бывших работодателей.

Ранее представители Amazon Prime Video подтвердили, что третий сезон станет для шоу предпоследним. Также в данный момент в разработке находится спин-офф «Джека Райана», главную роль в котором исполнит Майкл Пенья («Патруль»).

Премьера нового сезона «Джека Райана» состоится 21 декабря этого года.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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