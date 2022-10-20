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Киноафиша Новости Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

20 октября 2022 15:26
Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

Дензел Вашингтон вновь снимется вместе с Дакотой Фаннинг.

Накануне на Амальфитанском побережье официально стартовал съемочный процесс третьей части «Великого уравнителя». В честь этого в сети опубликовали первые фотографии с места событий. На представленных изображениях запечатлены режиссер Антуан Фукуа в компании центральной звезды и его партнерш. Вместе с бессменным Дензелом Вашингтоном в остросюжетном экшен-триллере снимутся Дакота Фаннинг и Гайя Скоделларо («Грязный черный мешок»).

Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составомПоявились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

Для Фукуа и Вашингтона это буде уже пятый совместный проект после двух предыдущих лент франшизы, ремейка «Великолепной семерки» и «Тренировочного дня». С Фаннинг же двукратный обладатель премии «Оскар» ранее сотрудничал над криминальным триллером Тони Скотта «Гнев», т.е. почти два десятилетия назад.

Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

За сценарий нового фильма отвечает автор прошлых частей киносерии Ричард Уэнк, но детали сюжета по-прежнему тщательно скрываются. Исходя из представленных снимков, на этот счет пока можно сказать лишь одно — какая-то часть приключений бывшего спецагента Роберта Маккола, имеющего непреодолимую тягу помогать людям, развернется в Италии.

Студия Sony Pictures выпустит «Великого уравнителя 3» в кинотеатры в стандартный для франшизы прокатный слот — 1 сентября 2023 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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