Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом

Накануне на Амальфитанском побережье официально стартовал съемочный процесс третьей части «Великого уравнителя». В честь этого в сети опубликовали первые фотографии с места событий. На представленных изображениях запечатлены режиссер Антуан Фукуа в компании центральной звезды и его партнерш. Вместе с бессменным Дензелом Вашингтоном в остросюжетном экшен-триллере снимутся Дакота Фаннинг и Гайя Скоделларо («Грязный черный мешок»).

Для Фукуа и Вашингтона это буде уже пятый совместный проект после двух предыдущих лент франшизы, ремейка «Великолепной семерки» и «Тренировочного дня». С Фаннинг же двукратный обладатель премии «Оскар» ранее сотрудничал над криминальным триллером Тони Скотта «Гнев», т.е. почти два десятилетия назад.

За сценарий нового фильма отвечает автор прошлых частей киносерии Ричард Уэнк, но детали сюжета по-прежнему тщательно скрываются. Исходя из представленных снимков, на этот счет пока можно сказать лишь одно — какая-то часть приключений бывшего спецагента Роберта Маккола, имеющего непреодолимую тягу помогать людям, развернется в Италии.

Студия Sony Pictures выпустит «Великого уравнителя 3» в кинотеатры в стандартный для франшизы прокатный слот — 1 сентября 2023 года.