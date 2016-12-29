Меню
Ваши билеты в личном кабинете
29 декабря 2016
«Варкрафт» возглавил список самых неожиданных кинохитов 2016 года
Для роли в «Ла-ла Лэнд» Райан Гослинг 3 месяца учился играть на фортепиано
Скарлетт Йоханссон стала самой «кассовой» актрисой 2016 года
Закончились съёмки фильма «Мифы о Москве»
28 декабря 2016
Показ лучшей мировой рекламы ABC show 2016 пройдёт в Петербурге
"Кредо убийцы" назвали худшим фильмом в карьере Майкла Фассбендера
Кристен Стюарт снимется в фильме о Лиззи Борден
27 декабря 2016
Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет
В Санкт-Петербурге прошёл закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки»
Спецпоказ фильма «Тони Эрдманн» в «Авроре»
«Игра престолов» стала самым скачиваемым сериалом 2016 года
Новую "Лару Крофт" начнут снимать в январе 2017 года
Звезда «Отряда самоубийц» Виола Дэвис получит звезду на голливудской Аллее славы
"Неудержимые 4" Сильвестра Сталлоне выйдут в 2018 году
Сюжет "Тор: Рагнарек" "слили" в сеть
26 декабря 2016
Завершились съёмки фильма «Селфи»
Герои мультфильма «Снежная Королева 3» поздравят пассажиров московского метро с Новым годом
Закрытие XVI Форума национальных кинематографий и V Международной Киношколы
Эксклюзивное интервью с Марией Шукшиной и Гошей Куценко к выходу фильма «Ёлки 5»
Майкл Фассбендер не уверен, что вернется в "Люди Икс"
В 7 сезоне "Игры престолов" вернется очередной погибший персонаж
Джесси Айзенберг вернется в "Лигу справедливости"
Режиссер "Стражей Галактики" подключился к съемкам "Мстители: Война бесконечности"
"Очень плохие мамочки" получат рождественский сиквел
24 декабря 2016
Празднование дня рождения кинотеатра «Люксор» в ТРК «Лето»
Кэрри Фишер госпитализирована в критическом состоянии после сердечного приступа
Краудфандинговая кампания фильма «Юшка»
23 декабря 2016
Самым обсуждаемым в российских СМИ фильмом стал «Отряд самоубийц»
Майкл Фассбендер возьмет перерыв в актерской карьере
Джонни Депп пытается заставить Эмбер Херд оплатить его судебные издержки
Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых прессой звезд
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
«Секс в большом городе 3» начнут снимать летом 2017 года
336 фильмов поборются за номинацию на "Оскар" 2017 в категории "Лучший фильм"
"Дэдпул" и "Отряд самоубийц" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за лучший грим
В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»
22 декабря 2016
Звезда «Шерлока» Мартин Фриман расстался с Амандой Аббингтон после 15 лет отношений
Итоги 101-го Российского Кинорынка
Создатель «Шерлока» поучаствует в съемках «Джекилла» с Крисом Эвансом
Орландо Блум навестил детскую больницу в костюме Санта-Клауса
Звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис составит компанию Юэну МакГрегору в 3 сезоне «Фарго»
Линдси Лохан поедет в Турцию помогать сирийским беженцам
Мэттью Макконахи готов вернуться в 3 сезон "Настоящего детектива"
В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге прошел 13-й Фестиваль немецкого кино
Харрисон Форд и Райан Гослинг на эксклюзивных кадрах из "Бегущего по лезвию 2049"
Букмекеры считают «Манчестер у моря» и «Ла-ла Лэнд» фаворитами Золотого глобуса 2017
Marvel объявила официальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"
21 декабря 2016
Запущена краудфандинговая кампания фильма «Коридор бессмертия»
Анонс мероприятий на Новой сцене Александринского театра
Ретроспектива Игоря Масленникова на «Ленфильме»
Показ новогоднего выпуска «Мульт в кино» в СИНЕМА ПАРКЕ
"Теория большого взрыва" стала самым просматриваемым сериалом 2016 года
Тео Джеймс не вернется в "Дивергент"
Сборы "Фантастические твари и где они обитают" преодолели отметку в $700 млн
Спин-офф "Звездных войн" установил рекорд 2016 года и заработал $290 млн за первый уикенд
Студия Disney установила исторический рекорд по кассовым сборам
IMDb назвал ТОП 10 самых популярных фильмов 2016 года
Премьера «Шерлока» в России состоится на минуту позже, чем в Британии
Автор комиксов Marvel назвал "Первый Мститель: Противостояние" "унылым"
Критики разгромили "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером
IMDb назвал самые популярные сериалы 2016 года
20 декабря 2016
Эксклюзивное интервью с Эдгардом Запашным о фильме «SиSстема», первом Playstation и о сложностях съемок кино о цирке
Ретроспектива мультфильмов студии PIXAR
Показ фильмов «Большой куш» и «Криминальное чтиво» на большом экране
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Монстр траки»
Показ фильма «Петсон и Финдус» в «КАРО»
Новый Год с героями фильма «Ла-Ла Ленд»
Новый фильм Уилла Смита со звездным кастом с треском провалился в прокате
Марго Робби вышла замуж за Тома Акерли
Дэвид Боуи мог сыграть Гэндальфа во "Властелине колец"
Джимми Киммел пожаловался на "ничтожный" гонорар ведущего "Оскар" 2017
Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"
«Джекилл» с Крисом Эвансом обзавелся режиссером
Руби Роуз может присоединиться к касту "Идеальный голос 3"
Мадс Миккельсен получил роль в спин-оффе "Звездных войн" без кастинга
Скайлар Эстин не вернется в "Идеальный голос 3"
Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017
Мартин Фриман намекнул, что 4 сезон "Шерлока" может стать последним
19 декабря 2016
В Новосибирске пройдёт День короткометражного кино
Объявлены победители SIFA
Бюджет «Аквамена» составит 160 миллионов долларов
"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков
Официально: у "Игры престолов" появится спин-офф
Дональд Трамп предложил Сильвестру Сталлоне пост в правительстве США
"Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером может стать трилогией
Кира Найтли появится в "Пиратах Карибского моря 5"
Фелисити Джонс вернется в "Звездные войны" после "Изгой-один"
Rolling Stone назвал "Отряд самоубийц" худшим фильмом 2016 года
"Ходячие мертвецы" в 5 раз подряд стали самым популярным сериалом осеннего сезона
Создатели "Людей Икс" снимут новую трилогию о молодых мутантах
Уилл Смит попросился в спин-офф "Отряда самоубийц" к Марго Робби
"Первый Мститель" и "Доктор Стрэндж" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за спецэффекты
В Голливуде снимут фильм по аниме и манге "Наруто"
Российский форум кино и креативной экономики пройдёт в Екатеринбурге
17 декабря 2016
«Я не снимаю фильмы для тех, кто жует попкорн» (Беседа Андрея Кончаловского с московской прессой)
16 декабря 2016
Вуди Харрельсон снимет первый в мире фильм в режиме реального времени
"Рай" Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар"-2017
Показ отреставрированной версии фильма «Золушка» в киноцентре «Родина»
Всероссийская акция «День короткометражного кино» в кинотеатре «Мир»
"Самый лучший день" признан самым популярным российским фильмом 2016 по версии Google
15 декабря 2016
В Москве пройдёт XVI форум национальных кинематографий
В Санкт-Петербурге прошёл закрытый пресс-показ фильма «Без тормозов»
14 декабря 2016
«Изгой-Один. Звездные войны» и другие новинки в обзоре Киноафиши! Выпуск #62 / 15 декабря
"Экипаж" может стать самым кассовым фильмом в истории отечественного кино
Премьера документальной картины «24 снега» на «Лендоке»
Режиссер «Отряда самоубийц» снимет спин-офф про Харли Квинн с Марго Робби
Себастиан Стэн составит компанию Марго Робби в байопике о фигуристке Тоне Хардинг
13 декабря 2016
Крис Эванс стал самым прибыльным актером 2016 года
Фестиваль «Путешествие по России» представляет свои главные события
Саундтрек к «Отряду самоубийц» получил 5 номинаций на «Грэмми»-2017
Спин-оффу "Звездных войн" прогнозируют $350 млн кассовых сборов в премьерный уикенд
Джеймс Франко присоединился к касту "Чужой: Завет" Ридли Скотта
Четвертый сезон сериала "Царство" станет последним
Съемки второй части «Лиги справедливости» отложены на неопределенный срок
Джереми Айронс составит компанию Дженнифер Лоуренс в шпионском триллере "Красный воробей"
Звезда "Гарри Поттера" Мэттью Льюис помолвлен
"Дэдпул" возглавил рейтинг "киноляпов" 2016 года
В Лос-Анджелесе прошёл фестиваль «Far From Moscow»
Фестиваль «White Nights Film Festival» пройдёт в Петербурге
12 декабря 2016
ХХ Международный кинофестиваль «Золотая рыбка»
Показ фильма «SИSTEMA» братьев Запашных
Объявлен полный список номинантов на «Золотой глобус» 2017
Показ фильма «Рождество, опять» на «Лендоке»
Гермиону Грейнджер из "Гарри Поттера" признали величайшей героиней в истории кино
В ноябре 2016 года прошла 3-я Неделя кино Швейцарии в Санкт-Петербурге
Джонни Депп навестил детскую больницу в костюме Джека Воробья
Тейлор Лотнер закрутил роман с коллегой по "Королевам крика" Билли Лурд
Marvel выпустит "Человек-паук 2" в июле 2019 года
Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Джастин Тимберлейк и другие звезды на красной дорожке Critics' Choice Awards 2016
11 декабря 2016
Создатели «Шерлока» показали новый трейлер четвертого сезона
10 декабря 2016
У «Киноафиши» появился Телеграм-канал!
9 декабря 2016
Фильм «Плацкарта» покажу в Петербурге
«Физрук» оказался самым популярным российским сериалом 2016 года
Дэмиен Льюис пополнил каст "Восьми подруг Оушена"
Disney перезапустит "Утиные истории" в 2017 году
К премьере новых «Звездных войн» в Лос-Анджелесе припарковали космический корабль
Показ трилогии «Властелин Колец» на большом экране
Церемония открытия Первого Сочинского Международного Кинофестиваля
8 декабря 2016
Специальный показ фильма «Гадкие лебеди»
В Санкт-Петербурге пройдёт закрытый пресс-показ фильма «Без тормозов»
7 декабря 2016
Второй Фестиваль кино Португалии в Санкт-Петербурге
Завершились съёмки фильма «Невский пятачок»
В Казани прошёл пресс-показ фильма «2+1»
«Дэдпул» стал самым популярным фильмом 2016 года по версии Google
Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились о временной опеке над детьми
6 декабря 2016
Показ фильма «Куда бы ещё вторгнуться» на Новой сцене Александринского театра
В «Люксоре» пройдёт фестиваль Nordic Shorts
Премьера фильма «Изгой-один» пройдёт в «Великан Парке»
Боец Конор Макгрегор может сняться в новом сезоне «Игры престолов»
Показ фильма «Боттичелли. Инферно»
Дженнифер Энистон и Оливия Манн представили комедию «Новогодний корпоратив» в Нью-Йорке
Линдси Лохан возвращается в кино
В Санкт-Петербурге прошёл пресс-показ фильма «2+1»
Джимми Киммел станет ведущим церемонии "Оскар"-2017
Первый канал покажет 4 сезон «Шерлока» 1 января 2017
Кристофер Ламберт и Константин Хабенский встретились на съёмках фильма «Легенда о побеге»
Съёмки фильма «Кухня. Последняя битва»
Выгодные будни в кинотеатре Формула Кино Галерея
Харшвардхан Ране в Санкт-Петербурге
Джонни Депп помог неизлечимо больному фанату снять фильм
Дженнифер Лоуренс отказывается сниматься без дублерш-каскадеров
Марк Уолберг посоветовал звездам не обсуждать политику
5 декабря 2016
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Карлсона» и «Простоквашино»
Фото: Эдди Редмэйн получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II
О жене, о космосе и о Дженнифер Лоуренс – беседа Криса Прэтта с московскими журналистами
Премьера «Аквамена» с Джейсоном Момоа откладывается
«Зверополис» признали лучшим мультфильмом 2016 года
Официально: у сериала «Сыны анархии» появится спин-офф
Сборы «Фантастических тварей и где они обитают» перевалили за полмиллиарда долларов
Тильда Суинтон раскритиковала «Гарри Поттера»
«Нелюди» Marvel получили официальную дату премьеры
Николас Кейдж сыграет в фантастическом фильме о глобальном потеплении
Эмму Стоун считают фавориткой «Оскар»-2017
Спин-офф «Звездных войн» обошел «Дэдпула» и «Отряд самоубийц» по продажам билетов
Эми Шумер сыграет главную роль в фильме о кукле Барби
Дженнифер Энистон назвала причину невозможности продолжения «Друзей»
Rolling Stone назвал 20 лучших сериалов 2016 года
«Ла-Ла Лэнд» получил рекордное количество номинаций на премию Critics Choice Awards
Анджелина Джоли и Брэд Питт могут лишиться приемных детей
"Первый Мститель", "Отряд самоубийц" и "Фантастические твари" в шорт-листе кандидатов на "Оскар"-2017 за спецэффекты
Специальный показ фильма «Снегурочка»
4 декабря 2016
Том Холланд составит компанию Дэйзи Ридли в «Поступи хаоса»
Представлен первый трейлер «Стражей Галактики 2»
2 декабря 2016
Внеконкурсные показы кинофестиваля «Берегиня-2016»
Акция «Мультподарок» от «Лендока»
Ведущие кинематографисты подвели итоги Года российского кино
В Санкт-Петербурге пройдёт ретроспектива Вима Вендерса
Мила Кунис и Эштон Катчер во второй раз стали родителями
Конференция «Диалоги о Шукшине» пройдёт на «Лендоке»
1 декабря 2016
Рэйф Файнс выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Москве пройдёт фестиваль «Путешествие по России»
Курс по истории кино «Кассовые кинохиты 50-х»
Пресс-показ фильма «2+1» пройдет в Казани
Джеффри Дин Морган вернется в 8 сезоне «Ходячих мертвецов»
Себастиан Стэн примерил щит Капитана Америки
У трилогии «Назад в будущее» никогда не будет ремейка
Мэтт Дэймон может вернуться в «Борн 6»
Рэф Файнс готов вновь сыграть Волан-де-Морта
Пресс-показ фильма «2+1» пройдет в Санкт-Петербурге
Звезды «Готэма» Бен Маккензи и Морена Баккарин помолвлены
Сериал «Мир Дикого Запада» побил рейтинги «Игры престолов»
Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2016 года
Сборник короткометражек Nordic Shorts на «Лендоке»
Киноконцерт «Кабинет доктора Калигари» на «Лендоке»
Показ фильма «Искушение» на «Лендоке»
XXII Международный фестиваль «Сталкер» пройдёт в Москве
