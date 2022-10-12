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Киноафиша Новости 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители

12 октября 2022 17:00
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители

Эти фильмы вряд ли посоветуют вам друзья, зато о них пишут в журналах и книгах о кино.

Простые зрители и кинокритики нередко расходятся в своей оценке относительно одной и той же картины. Часто в отзывах к тому или иному фильму можно прочитать комментарии в стиле «ну, раз критики ругают, точно можно покупать билеты в кино». И наоборот: то, что производит впечатление на экспертов, нередко вызывает лишь недоумение у аудитории. Подборку именно таких картин мы для вас и подготовили.

Да здравствует Цезарь! (2016)

Картины, созданные братьями Коэн, как правило, привлекают внимание как сообщества кинокритиков, так и простых зрителей. Четыре премии «Оскар» являются тому подтверждением. Однако «Да здравствует Цезарь!» публика оценить не смогла. По всей видимости, сюжетная линия показалась аудитории невнятной, отсылки – плохо считываемыми, а неожиданная музыкальная постановка с Ченнингом Татумом – не очень впечатляющей. Фильм собрал весьма скромную кассу. Однако кинокритики хором утверждали, что сложный запутанный сюжет – это специальная уловка. По уровню они сравнивали фильм «Да здравствует Цезарь!» с культовым «Большой Лебовски».

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Да здравствует Цезарь!

Дети шпионов (2001)

Картина о безумном семействе шпионов у многих вызывает ностальгию по беспечным временам золотого детства. Трилогия Роберта Родригеса отличается великолепным актерским составом и оригинальной сюжетной линией. Когда прошел премьерный показ первой части, критики высоко оценили режиссерскую работу, а вот аудитория оказалась не очень довольна лентой. Однако после выхода третьей части даже эрудированные дяди и тети с блокнотами согласились, что воспринимать фильм стало трудновато.

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Дети шпионов

К звездам (2018)

По сюжету фильма, снятого режиссером Джеймсом Грэем, Рой (Брэд Питт), серьезный и одинокий астронавт, отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца.

«Эта работа стала одной из самых сложных в моей жизни», - делился в интервью Брэд Питт.

Игру Питта высоко оценили критики. А сам фильм многие сравнивали с такими шедеврами мирового кинематографа, как «Солярис» Тарковского или «Космическая одиссея» Кубрика. Однако у зрителей эта картина не вызвала такого ажиотажа, и в прокате фильм собрал достаточно скромную сумму.

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
К звездам

Ной (2014)

Миф о Ноевом ковчеге, о котором постоянно упоминают христиане, имеет аналоги в других конфессиях. Однако нет ничего удивительного в том, что многие зрители отнеслись к такой интерпретации негативно. Публике пришлось не по душе, что их веру так исказили в угоду задумке кинематографистов. Кроме того, большей части аудитории не понравилась актерская игра – вымученная и чрезмерно пафосная. Однако представители профессионального сообщества отметили, что актеры точно уловили и передали суть и атмосферу. Да и в конце концов, Библию каждый трактует по-своему

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Ной

Неограненные алмазы (2019)

Фильм «Неограненные алмазы» братьев Сафди — это очередное доказательство их неординарности и непостоянства. Главный герой еврей-ювелир Говард (Адам Сэндлер) задолжал большие деньги бандитам, которые его постоянно терроризируют. И для того, чтобы выкрутиться из всей заварушки, ему необходимо продать на аукционе драгоценный камень из Эфиопии, цена которого достигает миллиона долларов. Фильм пришелся по душе критикам и многие оценили игру Сэндлера. Однако, зрителям, привыкшим к комедийным ролям актера, картина не зашла и оставила после себя неодназначное впечатление.

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Неограненные алмазы

Ведьма (2015)

В 2015 году малобюджетная картина «Ведьма» произвела фурор на кинофестивале в Санденсе, завоевав приз за лучшую режиссуру. В прокате фильм тоже не подкачал и при бюджете всего лишь в 1 миллион долларов, собрал все 32. Режиссером выступил бывший театральный художник Роберт Иггерс, для которого «Ведьма» стала дебютной работой.

«Ведьмы завораживали и пугали меня с юных лет, они часто приходили ко мне ночью в кошмарах», – рассказывал Иггерс в своем интервью.

Именно таким и получился сам фильм – пугающим и гипнотическим. Картина собрала хорошие отзывы критиков и не провалилась в прокате, однако некоторые сцены слишком сильно напугали зрителей, породив тем самым массу негодований.

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Ведьма

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)

Казалось бы, в этом фильме есть все, что так любят зрители: холодная война, пришельцы, отчаянное противостояние, Шайа ЛаБаф. Однако, судя по зрительским отзывам, чего-то все-таки не хватило. По всей видимости, молодого Xаррисона Форда, но даже культовому голливудскому режиссеру Стивену Спилбергу такое не по силам. Публика единодушно решила, что ни к чему гонять актера в преклонном возрасте по сиквелам. После просмотра картины зрители не стеснялись в выражении эмоций, чаще всего отрицательных. А вот критики посчитали, что фильм стал отличным окончанием франшизы.

7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Фото: Legion-Media
Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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