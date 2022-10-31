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Киноафиша Новости Данай Гурира работает над спин-оффом «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишонн

Данай Гурира работает над спин-оффом «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишонн

31 октября 2022 13:21
Данай Гурира работает над спин-оффом «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишонн

Шоу станет завершением «эпической истории любви» двух героев.

В интервью ресурсу Self Данай Гурира, исполняющая роль Мишонн в сериале «Ходячие мертвецы», поделилась подробностями будущего спин-оффа шоу, посвященного ее персонажу.

Проект был анонсирован в этом году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. По задумке создателей, шоу будет состоять из шести эпизодов, которое завершат «эпическую историю любви» Мишонн и Рика Граймса. Роль последнего вновь исполнит Эндрю Линкольн.

Теперь же Гурира сообшила, что не только играет в сериале главную роль, но и выступит его сценаристкой в соавторстве с продюсером и шоураннером Скоттом М. Гимплом. Актриса рассказала:

«Это очень ответственная работа. Когда вы просто пытаетесь создать правдивую историю и полных жизни и человечности персонажей, у которых при этом будет не очень много экранного времени, вы не знаете или даже не думайте о том, что ваша работа привнесет в мир или на кого она повлияет. Но когда после ее завершения вы общаетесь с фанатами и видите, как они были тронуты ею, а иногда и вовсе поменяли свою жизнь из-за нее, сила воздействия этой истории становится очевидной».

В свою очередь Гимпл назвал Гуриру «невероятно творчески амбициозной» сценаристкой. Он также сказал, что их совместная работа стала для него настоящим вызовом, поскольку главная героиня очень близка Гурире, что часто приводило авторов к творческим спорам.

Съемки спин-оффа о Рике и Мишонн начнутся в январе следующего года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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