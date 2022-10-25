Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин

Этой осенью случился настоящий бум ужастиков, действие которых происходит в канун Дня всех Святых. Мы собрали главные хоррор-новинки о Хэллоуине, которые точно нельзя пропустить.

Один из самых долгожданных хорроров года наконец ставит точку в истории Лори Строуд ( Джейми Ли Кертис ) и Майкла Майерса. Их противостояние, которое, казалось, будет вечным, подошло к концу. В «Хэллоуин заканчивается», последнем фильме из трилогии Дэвида Гордона Грина , нет бессмысленной резни, как в предыдущих частях, он скорее концентрируется на травмах и прошлом героев и смотрится как психологический триллер с мистическим вайбом кануна Дня всех Святых, в который всегда возвращается Майкл Майерс, одержимый духом Самайна. Лори Строуд, самая известная final girl, в финале один на один сражается со своим братом-психопатом – уверены, эта сцена заставит вас сильно понервничать, ведь выживет только один. «Хэллоуин заканчивается» получился кровавым, напряженным и местами просто непредсказуемым, поэтому он впечатлит фанатов остросюжетного кино про маньяков.

Хэллоуин заканчивается

Семейная хоррор-комедия, которая уже вышла на Netflix, рассказывает о своенравном злом духе, который может вселяться в предметы и тем самым нарушает покой местных жителей. Фильм получился очень атмосферным в стиле всеми любимых « Каспера » и « Охотников за привидениями » – много необъяснимых мистических событий, разбушевавшееся древнее зло в обличии клоунов, зомби, скелетов и ведьм, комические ситуации, связанные со сверхъестественным, праздничное хэллоуинское настроение и мрачные шутки. В фильме снялась юная звезда « Очень странных дел » – Приа Фергюсон. Она играет школьницу, которой предстоит не только справиться с призраком, но и наладить отношения с гиперопекающим отцом-скептиком ( Марлон Уайанс ).

Проклятие Бридж-Холлоу

Сиквел культовой хоррор-комедии «Фокус-покус» 1993 года снят с уважением к оригиналу, поэтому точно порадует всех поклонников. Сестры Сандерсон (Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими и Бетт Мидлер) снова летают, колдуют, шутят про мертвецов, исполняют каверы на известные хиты и пытаются помолодеть, а хэллоуинская атмосфера окутывает своим волшебством каждую сцену. Один из самых важных моментов в «Фокус-покусе – 2», ради которого точно стоит посмотреть фильм, – пролог с предысторией ведьм, в котором рассказывают, как они обнаружили у себя магические способности и получили ту самую книгу заклинаний. Веселая комедия с блестящим черным юмором и элементами ужасов также поднимает тему сестринства и периодически напоминает своеобразный оммаж на «Колдовство». «Фокус-покус – 2» – продолжение, сохранившее очарование оригинала, которое наверняка скрасит ваш Хэллоуин.

Фокус-покус – 2

Слэшер «Ужасающий 2» с вызывающей мурашки хэллоуинской атмосферой продолжает традиции фильмов про клоунов-убийц – « Оно » и «Клоуны-убийцы из космоса» и может вызвать коулрофобию, потому что действительно пугает до икоты. Критики отмечали, что продолжение получилось «очень экстремальным», и в нем происходят поистине ужасающие вещи, на которые иногда невозможно смотреть, а страшные видения, которые Арт насылает на героев, будут сниться в кошмарах, поэтому это точно хоррор не для чувствительных особ. Несмотря на обилие жестоких сцен, в фильме есть история, заслуживающая внимания, – это переживание смерти близкого братом и сестрой, которые пытаются не только уничтожить монстра, но и справиться со своей травмой. «Ужасающий 2» – калейдоскоп ужасов, с которым стоит познакомиться, если вы хотите как следует испугаться.

Ужасающий 2

Фэнтезийный семейный хоррор как будто одновременно вдохновлен романами ужасов для подростков Роберта Лоуренса Стайна, « Страшными историями для рассказа в темноте » и «Очень странными делами» – это кино про школьников-аутсайдеров, которые гоняют на велосипедах, на Хэллоуин косплеят любимых персонажей, отмечают праздник в максимально криповом месте – закрытом магазинчике со страшными карнавальными костюмами и суют нос в запутанную историю призрака магната-миллионера. Фильм понравится любителям легких ужасов, в которых все самое страшное разбавляется шутками. Но вот ожившие куклы и одержимость злым духом все-таки вызовут у вас мурашки. «Ночь в магазине ужастиков» – хэллоуинский хоррор, который можно посмотреть в кинотеатре. Он точно создаст праздничное мистическое настроение.