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Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой сообщила об окончании съемок «Фуриосы»

Аня Тейлор-Джой сообщила об окончании съемок «Фуриосы»

28 октября 2022 15:33
Аня Тейлор-Джой сообщила об окончании съемок «Фуриосы»

Звезда оставила благодарственное сообщение в соцсетях.

Первые сообщения о завершении съемочного процесса «Фуриосы» появились еще пару недель назад, а теперь новость в личном микроблоге подтвердила и главная звезда ленты Аня Тейлор-Джой. В своем посте актриса поблагодарила съемочную группу:

«Спасибо обитателям пустошей — этим сумасшедшим, которые носились со мной по всей стране. Самые веселые, самые выносливые и самые талантливые. Для меня настоящая честь и привилегия творить вместе с вами… Большое спасибо, что сделали меня сильнее, чем когда-либо. Как говорится, огонь, кровь и газолин».

Предстоящая лента станет приквелом «Безумного Макса: Дорога ярости». В центре истории окажется юная Фуриоса, которая впоследствии стала начальницей армии Несмертного Джо. В оригинальном фильме героиню сыграла Шарлиз Терон. О сюжете подробностей пока нет, но известно, что главным антагонистом приквела выступит бородатый персонаж Криса Хемсворта. Другую ключевую мужскую роль сыграл Том Берк, но о нем пока нет информации.

Поставил масштабный постапокалиптический боевик режиссер Джордж Миллер, создатель всех картин про Макса Рокатански. Основная часть сценария, написанного в соавторстве с Дагом Митчеллом, была готова еще во время съемок «Дороги ярости».

Студия Warner Bros. выпустит «Фуриосу» в кинотеатры 24 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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