В новом трейлере сериала «Уэнсдэй» раскрыли роль Кристины Риччи и впервые показали Фестера

В рамках нью-йоркского фестиваля Comic-Con потоковый сервис Netflix выпустил новый трейлер многосерийной мистической комедии Тима Бертона «Уэнсдэй». В представленном ролике наконец раскрыли актера, который сыграл Фестера Аддамса. Несмотря на многочисленные слухи про Джонни Деппа, в действительности образ эксцентричного дядюшки главной героини воплотил комик Фред Армисен (в фильмах 1990-х данную роль исполнил Кристофер Ллойд).

Еще одной примечательной чертой рекламного видео стало появление звезды оригинальной дилогии Барри Зонненфельда в лице Кристины Риччи — в сериале она предстанет в качестве одного из преподавателей персонажа Дженны Ортеги по имени Тамара Новак.

В горячо ожидаемом шоу по вселенной «Семейки Аддамс» расскажут о безумных приключениях Уэнсдэй Аддамс (Ортега) в Академии Невермор. Мрачная и нелюдимая дочурка Гомеса (Луис Гусман) и Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс) отправится туда для того, чтобы научиться контролировать свои проявляющиеся экстрасенсорные способности. В процессе обучения ей придется столкнуться с подозрительной директрисой Лариссой Уимс (Гвендолин Кристи), раскрыть древнюю сверхъестественную загадку, а также предотвратить волну зверских убийств.

На правах шоураннеров сериала выступают сценаристы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоу и Майлз Миллар. Бертон поставил четыре эпизода из восьми заявленных. Все трое входят в состав исполнительных продюсеров проекта.

«Уэнсдэй» выйдет на Netflix 23 ноября.