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Киноафиша Новости Киану Ривз ответил, кого бы он хотел сыграть в киновселенной Marvel

Киану Ривз ответил, кого бы он хотел сыграть в киновселенной Marvel

7 октября 2022 12:47
Киану Ривз ответил, кого бы он хотел сыграть в киновселенной Marvel

Слова актера наверняка порадуют поклонников MCU.

Звезда кинофраншиз «Джон Уик» и «Матрица» Киану Ривз рассказал о своей любви к комиксам и о том, какого персонажа он сам бы хотел сыграть, если бы ему предложили выбрать роль в фильмах Marvel.

Недавнего актер появился на вечернем шоу Jimmy Kimmel Live, чтобы презентовать свой новый комикс Brzrkr. Ведущий Джимми Киммел удивился тому, что Ривз пишет комиксы, на что он ответил:

«Возможно, я действительно стал чуть меньше походить на ботаника, когда стал взрослым. Но в детстве я очень увлекался комиксами».

После этого Киммел спросил Ривза, какого персонажа Marvel актер хотел бы сыграть в детстве. Немного подумав, Ривз ответил:

«Если бы мне в детстве дали такой выбор, то думаю, что я бы назвал Призрачного гонщика. Думаю, Marvel делает действительно впечатляющие фильмы. То, как развивалась эта франшиза, и то, чем она стала сегодня — это просто невероятно. Я бы очень хотел поучаствовать в их проектах».

Ранее Николас Кейдж, исполнивший роль Призрачного гонщика в двух фильмах 2007 и 2012 годов, уже говорил, что персонаж нуждается в ремейке и Ривз идеально подходит для этой задачи. Также о своем желании сыграть адского мотоциклиста заявляли Райан Гослинг и Норман Ридус.

Несмотря на свою широкую известность и большой опыт в боевиках, Ривз до сих пор не появлялся ни во вселенной Marvel, ни во вселенной DC. Самым близким к супергероике проектом для него остается роль в фильме «Константин: Повелитель тьмы», основанном на комиксах DC, но эта картина не входит в соответствующую киновселенную.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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