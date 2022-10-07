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Киноафиша Новости Ночная жизнь Нью-Йорка: вышел тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»

Ночная жизнь Нью-Йорка: вышел тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»

7 октября 2022 11:48
Ночная жизнь Нью-Йорка: вышел тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»

В сериал вернулся актер из «Звездного пути».

Телеканал FX выпустил новый тизер одиннадцатого сезона хоррор-антологии Брэда Фальчука и Райана Мерфи «Американская история ужасов». Сезон получил подзаголовок NYC (New York City), который намекает на то, что действие перенесется в Нью-Йорк.

Из ролика нельзя седлать каких-то конкретных выводов о сюжете 11 сезона, однако можно понять, в каком антураже он развернется. В трейлере показаны стильные ночные клубы, где полуобнаженные модели в БДСМ-костюмах обнимают друг друга в неоновом свете. Судя по всему, новые серии будут посвящены ночной жизни города с вечеринками, сексом и наркотиками.

Главные роли в новом сезоне исполнили Билли Лурд, Денис О’Хэр и Сандра Бернхард. Также в сериал вернулся Закари Куинто, известный по роли Спока в перезапуске франшизы «Звездный путь». Куинто впервые появился в сериале еще в первом сезоне, но вскоре покинул проект. «Американская история ужасов» известна тем, что в каждом сезоне одни и те же актеры играют совершенно разные роли, поэтому кого именно сыграли исполнители, пока неизвестно.

В настоящее время сериал является самым продолжительным шоу в истории FX. При этом новый сезон не станет для него финалом, поскольку ранее «Американская история ужасов» была продлена до 13-го сезона.

Премьера первых двух эпизодов «Американской истории ужасов: NYC» состоится 19 октября.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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