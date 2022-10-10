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Киноафиша Новости Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал»

Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал»

10 октября 2022 12:51
Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал»

Концовка эпического фэнтези будет по-настоящему мрачной и захватывающей.

Следом за анонсом официальной даты премьеры кабельный канал HBO презентовал дебютный трейлер третьего сезона «Темных начал», который станет для сериала по фэнтези-трилогии Филипа Пулмана заключительным. Как и положено в подобных случаях, финал будет по-настоящему мрачным, эпичным, зрелищным и драматичным. Не обойдется и без неожиданных возвращений и твистов. По крайней мере, в ролике на это очень четко намекают.

Многосерийное фэнтези посвящено удивительным приключениям Лиры Белаквы (Дафни Кин), которые разворачиваются в альтернативном мире, где существуют магия, ведьмы и бронированные медведи. В этом удивительном месте у людей есть дэймоны — физические воплощения их душ, представленные в виде животных. Во втором сезоне к главной героине полноценно присоединился ровесник с похожей судьбой Уилл Парри (Амир Уилсон). Побывав в мистическом городе Читтагацце и узнав о существовании еще одной реальности, персонажи отправились навстречу новым открытиям и неизведанному.

В грандиозной развязке раскроют все оставшиеся секреты лорда Азриэла (Джеймс МакЭвой) и Марисы Колтер (Рут Уилсон), вернут считавшегося погибшим авантюриста Ли Скорсби (Лин-Мануэль Миранда) и продемонстрируют крупномасштабную битву с ангелами.

Прощальные восемь эпизодов основаны на романе Пулмана «Янтарный телескоп». Заключительные серии начнут выходить с 5 декабря.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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