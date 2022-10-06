Девочка-подросток готовится к потере зрения в новом трейлере сериала «Алиса не может ждать»

Стриминговая платформа START опубликовала новый трейлер подросткового драматического шоу «Алиса не может ждать».

Главная героиня — школьница Алиса. Однажды она узнает о том, что больна тяжелым генетическим заболеванием, из-за которого в будущем полностью ослепнет. Родители знали об этом, но всеми силами пытались защитить девушку от суровой правды. Алиса больше не хочет ходить в школу и думать о будущем, для нее это не имеет никакого смысла. Она решает хоть немного пожить по-настоящему, сбегает из дома, уезжает в большой город и пускается во все тяжкие. Героиня думает только о легких деньгах и роскошной жизни, но ее мечты вскоре разбиваются о жестокую реальность.

Главные роли в сериале исполнили Елизавета Ищенко («Пищеблок»), Анна Михалкова («Сибирский цирюльник»), Таисия Викова («Доктор Лиза») и Степан Девонин («Глубже!»). Режиссером выступила Наталия Мещанинова, автор сценария к фильму «Аритмия».

Вместе с выходом трейлера START также объявил о переносе даты выхода сериала. Теперь «Алиса не может ждать» выйдет на платформе на неделю раньше, 20 октября.