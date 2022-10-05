Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Райан Рейнольдс рад участию Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» не меньше, чем рядовые фанаты

Райан Рейнольдс рад участию Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» не меньше, чем рядовые фанаты

5 октября 2022 12:58
Райан Рейнольдс рад участию Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» не меньше, чем рядовые фанаты

Актер взволнован от того, что ему предстоит поработать с несколькими близкими друзьями.

В свежем интервью для Forbes Райан Рейнольдс поделился своими эмоциями от того, что «Дэдпуле 3» ему предстоит сыграть в паре с Хью Джекмана, многолетним исполнителем роли Росомахи.

Сенсационной новостью о том, что Джекман вернется к роли Росомахи, поделился сам Рейнольдс на своем YouTube-канале на прошлой неделе. По словам актера, делать такой проект для него невероятно волнительно:

«Я очень взволнован. Делать этот фильм вместе с Хью Джекманом — это большая ответственность. В конце концов, теперь я работаю сразу с несколькими моими близкими друзьями, такое не каждый день случается, даже в киноиндустрии».

Также Рейнольдс сказал, что он понимает, насколько важен этот фильм для всего фанатского сообщества:

«Я чувствую то же, что и фанаты. Я очень рад и одновременно взволнован тем, что Росомаха вернется на экраны, особенно учитывая весь контекст, в котором это произойдет. Это то, что люди давно надеялись увидеть в кино, и нашей главной задачей является оправдать их надежды».

В конце актер немного рассказал о том, как он готовил тот самый видео-анонс, собравший уже более 13 миллионов просмотров:

«Я был просто в восторге от ролика. Работал над ним несколько недель вместе с еще одним тизером, который вышел чуть позже. Когда он был готов, я долго не мог нажать кнопку «Опубликовать». Моя рука просто дрожала от ощущения того, что сейчас я сам запущу историческое событие».

Релиз «Дэдпула 3» запланирован на 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Related video