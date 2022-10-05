Райан Рейнольдс рад участию Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» не меньше, чем рядовые фанаты

Актер взволнован от того, что ему предстоит поработать с несколькими близкими друзьями.

В свежем интервью для Forbes Райан Рейнольдс поделился своими эмоциями от того, что «Дэдпуле 3» ему предстоит сыграть в паре с Хью Джекмана, многолетним исполнителем роли Росомахи.

Сенсационной новостью о том, что Джекман вернется к роли Росомахи, поделился сам Рейнольдс на своем YouTube-канале на прошлой неделе. По словам актера, делать такой проект для него невероятно волнительно:

«Я очень взволнован. Делать этот фильм вместе с Хью Джекманом — это большая ответственность. В конце концов, теперь я работаю сразу с несколькими моими близкими друзьями, такое не каждый день случается, даже в киноиндустрии».

Также Рейнольдс сказал, что он понимает, насколько важен этот фильм для всего фанатского сообщества:

«Я чувствую то же, что и фанаты. Я очень рад и одновременно взволнован тем, что Росомаха вернется на экраны, особенно учитывая весь контекст, в котором это произойдет. Это то, что люди давно надеялись увидеть в кино, и нашей главной задачей является оправдать их надежды».

В конце актер немного рассказал о том, как он готовил тот самый видео-анонс, собравший уже более 13 миллионов просмотров:

«Я был просто в восторге от ролика. Работал над ним несколько недель вместе с еще одним тизером, который вышел чуть позже. Когда он был готов, я долго не мог нажать кнопку «Опубликовать». Моя рука просто дрожала от ощущения того, что сейчас я сам запущу историческое событие».

Релиз «Дэдпула 3» запланирован на 6 сентября 2024 года.