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Киноафиша Новости Гай Пирс и Джеффри Дин Морган возглавили каст триллера о реальном нераскрытом убийстве

Гай Пирс и Джеффри Дин Морган возглавили каст триллера о реальном нераскрытом убийстве

31 октября 2022 14:18
Гай Пирс и Джеффри Дин Морган возглавили каст триллера о реальном нераскрытом убийстве

В центре сюжета окажутся два бостонских детектива, которые пытаются поймать маньяка.

Как сообщает Variety, звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган и обладатель премии «Эмми» Гай Пирс («Помни») исполнят ведущие роли в мрачном криминальном триллере «Круг в Непонсете» (Neponset Circle).

В основу фильма лягут реальные события. Речь о серии убийств в Бостоне, которые по сей день остаются нераскрытыми. Непонсет — район в юго-восточном углу Дорчестера, в столице штата Массачусетс.

В центре повествования окажется некогда блестящий, но испортивший свою репутацию бывший детектив Джимми О’Мэннон, который выходит из тюрьмы и пытается встроиться в нормальную жизнь. Вскоре протагониста привлекают к поискам свирепого серийного убийцы — помочь в детективном расследовании его зовет лучший друг и бывший напарник Рэй Дилэйни. По мере того как два сыщика погружаются в дело, количество жертв маньяка неумолимо увеличивается, а мир главных героев из-за этого превращается в кошмар наяву.

Снимет фильм режиссер Полин Чан, ранее сотрудничавшая с Пирсом при создании драмы «33 открытки». Сценарий написал Джон Чейз («Офицер ранен»). Производственный процесс будут курировать продюсеры из компаний Landafar Entertainment, Volition Media и Wild Lunch Entertainment. Дата начала съемок пока не установлена. Сейчас права на картину продают международным прокатчикам на Американском кинорынке.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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