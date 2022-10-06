Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дикий мужчина" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер

Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер

6 октября 2022 13:30
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер

В новом сезоне будет сделан акцент на темах конспирологии и теневого правительства.

В беседе с журналистами из SYFY WIRE создатель, шоураннер и исполнительный продюсер «Засланца из космоса» Крис Шеридан раскрыл несколько новых подробностей о сюжете третьего сезона сериала. В частности, Шеридан сказал, что главному герою Гарри Вандершпигелю (Алан Тьюдик) в будущем придется сотрудничать с одним из главных злодеев шоу, генералом МакКаллистер (Линда Хэмилтон).

В финале второго сезона сериала Гарри получил сообщение от самого себя из будущего. В нем герой предупредил себя о злобной инопланетной расе, планирующей захватить власть на Земле. Также он сказал, что для победы над врагом Гарри придется объединиться с генералом МакКаллистер. По словам продюсера, именно отказ Гарри от работы с МакКаллистер стал причиной будущего апокалипсиса:

«Гарри слишком поздно понял, что мог бы использовать ее. К счастью, он смог отправить себе сообщение и в этот раз не совершит тех же ошибок. Через эту сюжетную арку мы переходим к третьему сезону, в котором Гарри начнет работать со своим врагом для общего блага, ведь только так можно спасти Землю. Так что в продолжении мы увидим больше взаимодействия между Гарри и МакКаллистер».

Также Шеридан сказал, что в новом сезоне будет уделено внимание темам конспирологии и теневого правительства:

«Как выглядит тайная военная база МакКаллистер под землей? Конспирологи постоянно говорят о таких базах, где правительство якобы хранит тела инопланетян. Это будет наш забавный способ по-настоящему погрузиться во всю эту тематику инопланетян, конспирологии и теневого правительства».

Съемки третьего сезона «Засланца из космоса» начнутся в 2023 году.

Фото: Syfy
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Читать далее 7 октября 2022
Related video