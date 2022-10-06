Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер

В беседе с журналистами из SYFY WIRE создатель, шоураннер и исполнительный продюсер «Засланца из космоса» Крис Шеридан раскрыл несколько новых подробностей о сюжете третьего сезона сериала. В частности, Шеридан сказал, что главному герою Гарри Вандершпигелю (Алан Тьюдик) в будущем придется сотрудничать с одним из главных злодеев шоу, генералом МакКаллистер (Линда Хэмилтон).

В финале второго сезона сериала Гарри получил сообщение от самого себя из будущего. В нем герой предупредил себя о злобной инопланетной расе, планирующей захватить власть на Земле. Также он сказал, что для победы над врагом Гарри придется объединиться с генералом МакКаллистер. По словам продюсера, именно отказ Гарри от работы с МакКаллистер стал причиной будущего апокалипсиса:

«Гарри слишком поздно понял, что мог бы использовать ее. К счастью, он смог отправить себе сообщение и в этот раз не совершит тех же ошибок. Через эту сюжетную арку мы переходим к третьему сезону, в котором Гарри начнет работать со своим врагом для общего блага, ведь только так можно спасти Землю. Так что в продолжении мы увидим больше взаимодействия между Гарри и МакКаллистер».

Также Шеридан сказал, что в новом сезоне будет уделено внимание темам конспирологии и теневого правительства:

«Как выглядит тайная военная база МакКаллистер под землей? Конспирологи постоянно говорят о таких базах, где правительство якобы хранит тела инопланетян. Это будет наш забавный способ по-настоящему погрузиться во всю эту тематику инопланетян, конспирологии и теневого правительства».

Съемки третьего сезона «Засланца из космоса» начнутся в 2023 году.