Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девушка в окне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»

Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»

18 октября 2022 10:05
Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»

Создатели обещают показать масштабные битвы с участием драконов.

Телеканал HBO опубликовал трейлер финального десятого эпизода первого сезона сериала «Дом Дракона» под названием «Черная королева».

Ролик начинается с того, что, покинув Королевскую Гавань после измены Алисенты (Оливия Кук) и ее приближенных, Рейнис (Ив Бест) отправляется на Драконий Камень, чтобы предупредить принцессу Рейниру (Эмма Д’Арси) о готовящемся заговоре. Последняя шокирована таким развитием событий, ведь только недавно ей казалось, что Таргариенам удалось преодолеть семейные разногласия. Сначала принцесса думает, что необходимо избежать кровопролития и присягнуть на верность узурпаторам. Однако ее муж Деймон (Мэтт Смит) выступает против примирения, заявляя, что враги украли их право на престол. Он советует Рейнире развязать войну с Хайтауэрами. Рейнис же не хочет видеть, как ее страна погружается в кровавые распри, и пытается склонить принцессу к идее провести мирные переговоры.

Весь первый сезон «Дома Дракона» был посвящен предыстории гражданской воны, также известной как «Танец драконов». Похоже, что финальная серия наконец ознаменует начало военного противостояния между фракциями Зеленых, сторонников Хайтауэров, и Черных, сторонниками Рейниры. Кроме того, в ролике создатели шоу обещают, что в последнем эпизоде мы увидим масштабные батальные сцены с участием драконов, которые в полной мере покажут свою огромную мощь в битве с армией Королевской Гавани.

Премьера «Черной королевы» состоится в это воскресенье, 23 октября.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Читать далее 17 октября 2022
Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Читать далее 16 октября 2022
Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Читать далее 17 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Читать далее 15 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Читать далее 16 октября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс Читать далее 19 октября 2022
Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Читать далее 15 октября 2022
Related video