Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»

Телеканал HBO опубликовал трейлер финального десятого эпизода первого сезона сериала «Дом Дракона» под названием «Черная королева».

Ролик начинается с того, что, покинув Королевскую Гавань после измены Алисенты (Оливия Кук) и ее приближенных, Рейнис (Ив Бест) отправляется на Драконий Камень, чтобы предупредить принцессу Рейниру (Эмма Д’Арси) о готовящемся заговоре. Последняя шокирована таким развитием событий, ведь только недавно ей казалось, что Таргариенам удалось преодолеть семейные разногласия. Сначала принцесса думает, что необходимо избежать кровопролития и присягнуть на верность узурпаторам. Однако ее муж Деймон (Мэтт Смит) выступает против примирения, заявляя, что враги украли их право на престол. Он советует Рейнире развязать войну с Хайтауэрами. Рейнис же не хочет видеть, как ее страна погружается в кровавые распри, и пытается склонить принцессу к идее провести мирные переговоры.

Весь первый сезон «Дома Дракона» был посвящен предыстории гражданской воны, также известной как «Танец драконов». Похоже, что финальная серия наконец ознаменует начало военного противостояния между фракциями Зеленых, сторонников Хайтауэров, и Черных, сторонниками Рейниры. Кроме того, в ролике создатели шоу обещают, что в последнем эпизоде мы увидим масштабные батальные сцены с участием драконов, которые в полной мере покажут свою огромную мощь в битве с армией Королевской Гавани.

Премьера «Черной королевы» состоится в это воскресенье, 23 октября.