Фильм «Амстердам» со звездными голливудскими актерами с треском провалился в прокате

Звездная авантюрная драма Дэвида О. Расселла «Амстердам» станет одним из наиболее громких провалов этого года. Фильм, который изначально позиционировали вероятным претендентом на кинонаграды, не только разочаровал критиков, но и показал крайне слабый старт в прокате.

При $80-миллионном бюджете за первые выходные в экранах Северной Америки картина от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски» заработала удручающие $6,5 млн. Учитывая более дорогое производство в период пандемии и умеренные затраты на продвижение, студия New Regency понесет из-за проекта убытки приблизительно в размере $97 млн.

При таком уровне задействованных талантов у ленты на удивление была не слишком размашистая рекламная кампания, поэтому не исключено, что продюсеры изначально подозревали о потенциальной осечке. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Амстердама» сейчас составляет всего 33% положительных отзывов. Для многих в индустрии такое стечение обстоятельств оказалось большой неожиданностью, потому что, начиная с 2009 года, картины Расселла неизменно пользовались спросом у аудитории и претендовали на статуэтки.

Действие фильма разворачивается в период Великой депрессии. В центре истории — трио неудачников, чьи судьбы переплелись в очень неудобной ситуации. Берт (Кристиан Бэйл), Валери (Марго Робби) и Гарольд (Джон Дэвид Вашингтон) оказываются свидетелями громкого убийства и очень скоро из статуса очевидцев они становятся подозреваемыми. Чтобы очистить свои добрые имена, главным героям придется самостоятельно распутать один из величайших заговоров в истории Америки.