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Киноафиша Новости Фильм «Амстердам» со звездными голливудскими актерами с треском провалился в прокате

Фильм «Амстердам» со звездными голливудскими актерами с треском провалился в прокате

11 октября 2022 16:23
Фильм «Амстердам» со звездными голливудскими актерами с треском провалился в прокате

Из-за этой картины студия New Regency понесет колоссальные убытки.

Звездная авантюрная драма Дэвида О. Расселла «Амстердам» станет одним из наиболее громких провалов этого года. Фильм, который изначально позиционировали вероятным претендентом на кинонаграды, не только разочаровал критиков, но и показал крайне слабый старт в прокате.

При $80-миллионном бюджете за первые выходные в экранах Северной Америки картина от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски» заработала удручающие $6,5 млн. Учитывая более дорогое производство в период пандемии и умеренные затраты на продвижение, студия New Regency понесет из-за проекта убытки приблизительно в размере $97 млн.

При таком уровне задействованных талантов у ленты на удивление была не слишком размашистая рекламная кампания, поэтому не исключено, что продюсеры изначально подозревали о потенциальной осечке. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Амстердама» сейчас составляет всего 33% положительных отзывов. Для многих в индустрии такое стечение обстоятельств оказалось большой неожиданностью, потому что, начиная с 2009 года, картины Расселла неизменно пользовались спросом у аудитории и претендовали на статуэтки.

Действие фильма разворачивается в период Великой депрессии. В центре истории — трио неудачников, чьи судьбы переплелись в очень неудобной ситуации. Берт (Кристиан Бэйл), Валери (Марго Робби) и Гарольд (Джон Дэвид Вашингтон) оказываются свидетелями громкого убийства и очень скоро из статуса очевидцев они становятся подозреваемыми. Чтобы очистить свои добрые имена, главным героям придется самостоятельно распутать один из величайших заговоров в истории Америки.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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