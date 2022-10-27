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Киноафиша Новости Брайан Кокс спорит с Джоди Тернер-Смит в отрывке из политического триллера «Независимый»

Брайан Кокс спорит с Джоди Тернер-Смит в отрывке из политического триллера «Независимый»

27 октября 2022 15:17
Брайан Кокс спорит с Джоди Тернер-Смит в отрывке из политического триллера «Независимый»

Джон Сина в этом фильме сыграл кандидата в президенты Америки.

В сети появился первый отрывок из политического триллера «Независимый» (The Independent), в котором показали спор о журналистской этике между героями Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн») и Брайана Кокса («Наследники»). Картина не попадет в кинотеатры, выйдя сразу на стриминговом сервисе Peacock. Премьера состоится 2 ноября.

Действие развернется в ключевой момент президентской предвыборной кампании, когда вот-вот разрешится интрига по поводу нового лидера США. В центре повествования — молодая журналистка с идеалистическими взглядами в исполнении Тернер-Смит и ее опытный наставник Ник (Кокс). Работники прессы пытаются раскрыть серьезный заговор. В итоге у них в руках оказываются обличительные материалы, способные переломить ход выборов. В представленном фрагменте показано, как персонаж Кокса отказывается принять компромат, поскольку его молодая коллега достала эти данные обманным путем.

Кандидатов в президенты сыграли Джон Сина («Миротворец») и Энн Дауд («Рассказ служанки»). Также в фильме снялись Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Маргарет Одетт («Секс/жизнь») и Алисия Райнер («Клан Сопрано»). Поставила картину по сценарию Эвана Партера двукратная номинантка на премию «Эмми» Эми Райс («Сделано людьми: Выборы Барака Обамы»). Текст Партера в 2013 году попал в знаменитый «Черный список» лучших нереализованных сценариев Голливуда.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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