Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»

Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ

Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону