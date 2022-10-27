Брайан Крэнстон работает над перезапуском «Малкольма в центре внимания»

Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон планирует вернуться к одному из своих ярчайших проектов в карьере, возродив знаменитый ситком начала 2000-х «Малкольм в центре внимания». Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал исполнитель главной роли оригинального сериала Фрэнки Муниз:

«Я знаю, что Брайану Крэнстону очень нравится идея перезапустить «Малкольма в центре внимания». Насколько мне известно, сейчас он уже работает над сценарием и организует рабочий процесс. Если новый сериал все же будет запущен и меня пригласят в нем сыграть, я без размышлений соглашусь».

Сериал «Малкольм в центре внимания» повествует о буднях многодетной семьи Уилкерсон, состоящей из отца Хэла, роль которого исполнял сам Крэнстон, матери Лис, сыгранной Джейн Качмарек, и их пятерых детей. Четвертым по старшинству ребенком Уилкероснов является главный герой всего шоу Малкольм, вундеркинд с высочайшим IQ, который постоянно попадает в нелепые ситуации.

После закрытия «Малкольма в центре внимания» Муниз не смог построить большой актерской картеры. Он некоторое время участвовал в спортивных гонках, а затем основал свою собственную рок-группу, в которой он играет на барабанах. Актер признался, что он никогда не смотрел сериал во времена его выхода:

«На самом деле я не смотрел шоу, когда оно шло по телевидению. Но уже позже мы с моей женой полностью пересмотрели его, это 151 эпизод. И тогда я понял, как же круто было то, что мы делали».

Никаких других сведений о перезапуске «Малкольма в центре внимания» пока нет. Однако, если слова Муниза о том, что Крэнстон уже пишет сценарий, окажутся правдивыми, то новости о проекте можно будет ожидать уже в ближайшем будущем.