Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок

Чешский хоррор «Полено» режиссера Яна Шванкмайера основан на народной сказке «Чурбашка», повествующей о паре — Кареле и Божене, — переживающей кризис из-за отсутствия ребенка. Когда Карел приносит домой полено, напоминающее фигуру младенца, Божена, к удивлению супруга, начинает заботиться о нем, как о настоящем малыше. Но, что самое странное, «ребенок» в ответ также начинает подавать все признаки жизни. По мере развития событий чудо-ребенок превращается в настоящего монстра с синдромом неутомимого обжорства, а сами родители становятся его послушными рабами. «Полено» можно назвать идеальным ответом китайской пословице о том, что «каждый из нас должен бояться своих собственных желаний», а также размышлением на тему токсичного материнства и неспособности человека одолеть внутренние травмы.

Полено

В компании волков (1984)

Фильм режиссера «Интервью с вампиром» Нила Джордана основан на одноименном рассказе о волках-оборотнях, написанном Анджелой Картер. Помимо всего прочего, «В компании волков» явно вдохновлен всемирно известной сказкой о Красной шапочке и является ее мрачным переосмыслением. Главная героиня картины — юная Розалин, которая живет вместе со своей семьей в Великобритании. Каждую ночь Розалин снятся сны, в которых присутствуют загадочные волки, опасные мужчины, а также мудрая бабушка, дающая важные советы. «В компании волков» во многом следует психологической интерпретации «Красной шапочки», написанной когда-то Эриком Берном, поднимая темы взросления и потери невинности. Несмотря на довольно неоднозначные отзыва критиков, работа Нила Джордана определенно придется по вкусу всем, кто ценит атмосферу готики и Средневековья.

В компании волков

Еще одна современная интерпретация «Красной шапочки», на этот раз снятая в жанре триллера. Одну из главных ролей в фильме исполнила лауреатка премии «Оскар» Риз Уизерспун, компанию ей составил Кифер Сазерленд. Сюжет «Шоссе» разворачивается вокруг Ванессы — девочки-подростка из неблагополучной семьи, которая вынуждена бежать из родного дома к бабушке. Путь к доброй родственнице лежит через длинную автостраду, по которой ездит неизвестный маньяк, эдакая человеческая версия Злого Волка, нападающая исключительно на автостопщиков. Что уж говорить, Ванесса быстро становится его пленницей. «Шоссе» сложно назвать однозначно страшным фильмом, в гораздо большей степени он напоминает черную сатиру на современное общество, использующую фабулу знаменитой сказки как элемент диалога со зрителем.

Шоссе

Фэнтезийный хоррор 1997 года стал одним из тех фильмов, которые мы часто видели в детстве по телевизору, но никогда не знали его названия. На самом деле фильм с участием Сигурни Уивер и Сэма Нила определенно тянет на звание самой страшной интерпретации сказки о Белоснежке и семи гномах. Как ни странно, основное действие картины сфокусировано на королеве Клаудии — той самой, которая завидовала красоте Белоснежки, — ее злодейском пути и внутренних мотивациях, приведших к душевной пропасти. «Белоснежка: Страшная сказка» рисует перед зрителем портрет идеального антагониста, который, несмотря на все свои ужасные поступки, вызывает искреннее сопереживание со стороны зрителей. В сравнении с классическими live-action-ремейками «Белоснежки» с Кристен Стюарт и Лили Коллинз «Страшная сказка» кажется если не выходом из зоны комфорта, то как минимум отличной попыткой по-новому раскрыть знакомую всем историю.

Белоснежка: Страшная сказка

Полнометражный дебют польского кинематографиста Агнешки Смочинской основан на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Однако вместо щемящей сердце мелодрамы мы получаем самый настоящий инди-хоррор в декорациях хоррор-мюзикла. Сюжет картины разворачивается вокруг двух русалок — Сильверы и Голдены, — которые пытаются построить музыкальную карьеру в Польше 80-х годов. Увы, путь к славе оказывается слишком тернистым, а непостоянные романтические отношения главных героинь угрожают превратить их в морскую пену. «Приманка» — фильм, который определенно не боится быть странным и уж точно не ждет любви со стороны зрителей. И тем не менее за флером сюрреалистичной истории становления личности скрывается достаточно болезненный опыт переживания собственной человечности.