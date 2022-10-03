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Киноафиша Новости По данным СМИ, производство нового «Блэйда» откладывается до следующего года

По данным СМИ, производство нового «Блэйда» откладывается до следующего года

3 октября 2022 13:10
По данным СМИ, производство нового «Блэйда» откладывается до следующего года

Съемочный график может измениться из-за ухода режиссера.

Производство нового «Блэйда» могут отложить на более поздний срок. Согласно западным СМИ, из-за внезапного ухода режиссера Бассама Тарика («Откуда ты родом?») студии Marvel пришлось полностью пересмотреть съемочный график фильма. Работа над перезагрузкой истории знаменитого охотника на вампиров неоднократно откладывалась, но предполагалось, что фильм начнут снимать где-то в ноябре. Теперь же вероятными сроками старта инсайдеры называют начало 2023 года. Кто-то пишет про январь, кто-то указывает на весну. Сейчас команда в спешном порядке общается с потенциальными постановщиками.

Параллельно с новостью об уходе Тарика в сети появились слухи о слабом сценарии и недовольстве Махершалы Али. Утверждается, что на данном этапе у команды всего лишь 90 страниц текста с двумя посредственными экшен-сценами. Из-за этого дорабатывать материал до необходимого уровня позвали драматурга «Лунного рыцаря» и «Ведьмака» Бо ДеМайо. Последний перепишет исходный текст за авторством Стэйси Осей-Куффур («Хранители»). Что касается исполнителя главной роли, то его глубоко огорчает тот факт, что из-за загруженности глава Marvel Кевин Файги не может уделять его сольному кинокомиксу необходимый объем продюсерского участия.

Ничего из вышенаписанного студия по традиции не комментирует, но перенос съемок неизбежно повлечет и смену даты релиза. Премьера «Блэйда» сейчас намечена на 3 ноября 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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