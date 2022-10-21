Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму

На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.

19 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто хочет сбежать в фэнтезийный мир, где самая большая проблема — оказаться не на том факультете.

Лучшие подруги Софи и Агата оказываются в необычной школе, где готовят будущих персонажей сказок. Первая, вопреки своим мечтам, попадает на факультет злодеев, а вторая вынуждена рядиться в принцессу на факультете добрых героев. Обстановка в школе накаляется, когда Софи перестает сопротивляться «ошибке» магического деканата и открывает в себе силу, способную погубить весь сказочный мир.

Красочное фэнтези режиссирует для стриминга комедиограф Пол Фиг («Копы в юбках», «Шпион»). Фильм основан на книге Сомана Чайнани, положившей начало целой серии из шести романов, так что при успехе Netflix наверняка продолжит рассказывать про Хогвартс американского пошиба с еще большим размахом. В касте первой части ни много ни мало Шарлиз Терон, Мишель Йео, Кейт Бланшетт, Керри Вашингтон и Лоуренс Фишберн. Главные роли исполнили две Софии — Энн Карузо и Уайли. Обе впервые играют крупные роли в большом полнометражном проекте.

Школа добра и зла

21 октября, Prime Video

Кому смотреть: тем, кому интересно, какие новые загадки подготовил Джонатан Нолан в свежем проекте.

Не очень далекое будущее. Флинн Фишер живет обыкновенной жизнью в маленьком сельском городке на юге Америки: работает в мастерской по 3D-печати, ухаживает за больной матерью. Однажды она попадает в мир VR, футуристичный Лондон на 70 лет вперед. Этот манящий новый мир оказывается реальным. Флинн должна отыскать того, кто связал эти миры, и выяснить зачем, но на нее начинается охота.

Для создателей « Мира Дикого Запада » Лизы Джой и Джонатана Нолана книги Уильяма Гибсона послужили благодатной почвой для нового сай-фай-шоу. Первый в трилогии роман адаптировал для экрана Скотт Б. Смит (« Простой план »). Главную роль исполнила Хлоя Грейс Морец , для которой «Устройства» могут оказаться важным этапом в несколько поникшей карьере.

Периферийные устройства

Незнакомец

19 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит неспешные криминальные триллеры.

Джоэл Эдгертон и вечный злодей Шон Харрис играют двух незнакомцев, которые заводят дружбу. Генри находит в Марке настоящего единомышленника, их разговоры становятся для него отдушиной в жизни. Но Генри не знает, что его новый друг — коп под прикрытием, который ждет от него признания в жутком преступлении.

Режиссер Томас М. Райт после дебюта «Адского невезения» снова берет в качестве материала реальные события. Дело о похищении 13-летнего мальчишки Дэниела Моркома — одно из самых известных в истории Австралии. Полиция расследовала его около десяти лет и создала целую фиктивную преступную группировку, чтобы добиться от подозреваемого правды. Картину после премьеры в секции Канн «Особый взгляд» сравнивали со «Снежным городом» Джастина Курзеля . Однако у Райта, кроме очевидной поправки на завораживающий австралийский пейзаж, есть и еще одно принципиальное отличие. Тьму внутри себя носят оба героя: и убийца, скрывающий зарытые во дворе дома кости, и полицейский, возвращающийся после работы домой к сыну.

Незнакомец

20 октября, START

Кому смотреть: подросткам, которые скорее хотят повзрослеть, и их родителям.

Алисе пятнадцать. Она спешит жить, потому что узнала печальный диагноз: очень скоро она навсегда лишится зрения. Ее мама долго скрывала от нее предупреждения врачей и теперь должна помочь девушке, которая в стремлении скорее повзрослеть неизбежно столкнется с жестокой реальностью.

Наталия Мещанинова , написавшая « Аритмию » Бориса Хлебникова и « Войну Анны » Алексея Федорченко , снова сняла сериал. Если ее предыдущие « Пингвины моей мамы » пресса расхвалила, то «Алису» рецензенты, кажется, полюбили еще больше. На «Новом сезоне» шоу одержало победу как самый ожидаемый сериал года, а молодую актрису Лизу Ищенко практически единогласно все признали главным открытием фестиваля.

Алиса не может ждать

19 октября, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто испытывает острое желание найти справедливость и просто любит судебные драмы.

В 1985-м, в первые годы реставрации демократии, Аргентина судила главных членов военной хунты. Около десяти лет страна находилась под их диктатурой. Во главе громкого суда — прокурор Хулио Штрассера, человек, привыкший занудно и честно выполнять свою работу. Поскольку известные юристы отказались влезать в опасный процесс над виновниками кровавого режима, Штрассере осталось рассчитывать только на себя и вызвавшихся помочь молодых адвокатов.

Критики оценили не только пафос, но и место, которое нашлось в этой истории юмору. Для Сантьяго Митре это не первый фильм, где для работы он берет политический материал. К картине он подбирался через «Саммит» 2017-го и « Паулину », которая тоже содержала линию пусть и частного, но расследования судьей. Новая лента на кинофестивале в Венеции получила награду ассоциации кинокритиков. Аргентина решила выдвинуть картину на соискание иностранного «Оскара».

Аргентина, 1985

19 октября, FX

Кому смотреть: давним фанатам шоу и тем, кого заинтриговала его новая тема.

Предыдущий сезон шоу, разделенный на две части, фанатам не понравился, так что 11-й бессменные создатели Райан Мерфи и Брэд Фалчук решили полностью посвятить одной полноценной истории. По традиции никаких подробностей о сюжете новых эпизодов не раскрывают, однако по тизеру и другим промоматериалам можно точно сказать, что действие будет происходить в Нью-Йорке. В наличии также БДСМ-тематика и ночная клубная жизнь. Кроме того, глава FX в интервью как-то обронил, что действие нового сезона будет разворачиваться в двух временных линиях. Ходили слухи, что одна из них — 70-е. Но с «Американской историей ужасов» угадать бывает крайне сложно.

Точно известно, что к своим ролям вернутся Закари Куинто (Сэм), Пэтти ЛюПон (Кэти), Билли Лурд (Ханна) и другие. Среди новых лиц — Чарли Карвер (его героя зовут Адам), Джо Мантелло (Джино) и Рассел Тови , который сыграет детектива Патрика. В день премьеры из десяти заявленных покажут сразу пару эпизодов. Напомним, что шоу уже было продлено еще на два сезона.

Американская история ужасов

19 октября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто почитает юмор за лекарство от многих травм и неурядиц, будь они даже семейными.

Двое сводных братьев приезжают проститься с отцом, который всю жизнь был к ним холоден и тиранил почем зря. Оба, несмотря на несладкое детство, сумели выработать чувство юмора. Когда братья встречаются на похоронах отца, каждый держит наготове немало колких замечаний, но вместе с этим внутри каждого есть и боль, и злость, и разочарование.

В драмеди о примирении с прошлым сыграли Итан Хоук и Юэн МакГрегор . Режиссурой занимался Родриго Гарсия , сын выдающегося писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Он же сам написал сценарий фильма, а одним из продюсеров выступил Альфонсо Куарон . Гарсия снимает давно, есть в его фильмографии и несколько эпизодов замечательного шоу « Клиент всегда мертв ». Вот где тоже были и гробы, и семейные проблемы, и черный юмор. Премьера «Реймонда и Рэя» прошла на кинофестивале в Торонто.

Рэймонд и Рэй

Документалистика сегодня! (4-й сезон)

19 октября, IFC

Кому смотреть: тем, кто любит пародии и легко находит в документалистике повод для смеха.

Чумовое мокьюментари от бывших участников SNL возвращается с 53-м сезоном. На самом деле это все лишь четвертый сезон и создатели по-прежнему глумятся над заметными и не очень документальными работами, пародируя их стиль и немного меняя тему. Так, например, в предыдущем сезоне Кейт Бланшетт смешно изображала перформанс-художницу Марину Абрамович, и в этом она вновь поучаствует в одном из эпизодов. Кроме очень чудной Бланшетт, в касте такие же чудные Александр Скарсгард и Джонатан Прайс . Уморительные сюжеты по сложившейся благословенной традиции объявляет Хелен Миррен . В новом сезоне создатели обещают спародировать двух великих кинематографистов Вернера Херцога и Аньес Варду : в первом случае речь пойдет о фильме Леса Бланка о съемках « Фицкарральдо », а во втором — о « Варда глазами Аньес ».

Документалистика сегодня!

Матриарх

21 октября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто верит, что может выловить на стримингах хороший хоррор.

Мрачное начало фильма сулит подвох. Пережив передоз, девушка заболевает странной болезнью и решает вернуться в дом своего детства. Она чувствует необходимость вновь столкнуться с призраками прошлого. Там ее встречает мать, с которой у героини были не лучшие отношения, и в родном доме начинают происходить странные события.

«Матриарха» снял Бен Стейнер. Он же написал сценарий. Фильм стал его полнометражным дебютом. Самое примечательное в проекте — роль Кейт Дики , актрисы, которая своим появлением украсила не одну хоррор-ленту студии А24, будь то « Ведьма » Роберта Эггерса или « Легенда о Зеленом рыцаре » Дэвида Лоури . В «Матриархе» она играет ту самую мать, и наверняка именно в ней и сконцентрируется демоническое всего сюжета.