Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.
Школа добра и зла
19 октября, Netflix
Кому смотреть: тем, кто хочет сбежать в фэнтезийный мир, где самая большая проблема — оказаться не на том факультете.
Лучшие подруги Софи и Агата оказываются в необычной школе, где готовят будущих персонажей сказок. Первая, вопреки своим мечтам, попадает на факультет злодеев, а вторая вынуждена рядиться в принцессу на факультете добрых героев. Обстановка в школе накаляется, когда Софи перестает сопротивляться «ошибке» магического деканата и открывает в себе силу, способную погубить весь сказочный мир.
Красочное фэнтези режиссирует для стриминга комедиограф Пол Фиг («Копы в юбках», «Шпион»). Фильм основан на книге Сомана Чайнани, положившей начало целой серии из шести романов, так что при успехе Netflix наверняка продолжит рассказывать про Хогвартс американского пошиба с еще большим размахом. В касте первой части ни много ни мало Шарлиз Терон, Мишель Йео, Кейт Бланшетт, Керри Вашингтон и Лоуренс Фишберн. Главные роли исполнили две Софии — Энн Карузо и Уайли. Обе впервые играют крупные роли в большом полнометражном проекте.
Периферийные устройства
21 октября, Prime Video
Кому смотреть: тем, кому интересно, какие новые загадки подготовил Джонатан Нолан в свежем проекте.
Не очень далекое будущее. Флинн Фишер живет обыкновенной жизнью в маленьком сельском городке на юге Америки: работает в мастерской по 3D-печати, ухаживает за больной матерью. Однажды она попадает в мир VR, футуристичный Лондон на 70 лет вперед. Этот манящий новый мир оказывается реальным. Флинн должна отыскать того, кто связал эти миры, и выяснить зачем, но на нее начинается охота.
Для создателей «Мира Дикого Запада» Лизы Джой и Джонатана Нолана книги Уильяма Гибсона послужили благодатной почвой для нового сай-фай-шоу. Первый в трилогии роман адаптировал для экрана Скотт Б. Смит («Простой план»). Главную роль исполнила Хлоя Грейс Морец, для которой «Устройства» могут оказаться важным этапом в несколько поникшей карьере.
Незнакомец
19 октября, Netflix
Кому смотреть: тем, кто любит неспешные криминальные триллеры.
Джоэл Эдгертон и вечный злодей Шон Харрис играют двух незнакомцев, которые заводят дружбу. Генри находит в Марке настоящего единомышленника, их разговоры становятся для него отдушиной в жизни. Но Генри не знает, что его новый друг — коп под прикрытием, который ждет от него признания в жутком преступлении.
Режиссер Томас М. Райт после дебюта «Адского невезения» снова берет в качестве материала реальные события. Дело о похищении 13-летнего мальчишки Дэниела Моркома — одно из самых известных в истории Австралии. Полиция расследовала его около десяти лет и создала целую фиктивную преступную группировку, чтобы добиться от подозреваемого правды. Картину после премьеры в секции Канн «Особый взгляд» сравнивали со «Снежным городом» Джастина Курзеля. Однако у Райта, кроме очевидной поправки на завораживающий австралийский пейзаж, есть и еще одно принципиальное отличие. Тьму внутри себя носят оба героя: и убийца, скрывающий зарытые во дворе дома кости, и полицейский, возвращающийся после работы домой к сыну.
Алиса не может ждать
20 октября, START
Кому смотреть: подросткам, которые скорее хотят повзрослеть, и их родителям.
Алисе пятнадцать. Она спешит жить, потому что узнала печальный диагноз: очень скоро она навсегда лишится зрения. Ее мама долго скрывала от нее предупреждения врачей и теперь должна помочь девушке, которая в стремлении скорее повзрослеть неизбежно столкнется с жестокой реальностью.
Наталия Мещанинова, написавшая «Аритмию» Бориса Хлебникова и «Войну Анны» Алексея Федорченко, снова сняла сериал. Если ее предыдущие «Пингвины моей мамы» пресса расхвалила, то «Алису» рецензенты, кажется, полюбили еще больше. На «Новом сезоне» шоу одержало победу как самый ожидаемый сериал года, а молодую актрису Лизу Ищенко практически единогласно все признали главным открытием фестиваля.
Аргентина, 1985
19 октября, Prime Video
Кому смотреть: тем, кто испытывает острое желание найти справедливость и просто любит судебные драмы.
В 1985-м, в первые годы реставрации демократии, Аргентина судила главных членов военной хунты. Около десяти лет страна находилась под их диктатурой. Во главе громкого суда — прокурор Хулио Штрассера, человек, привыкший занудно и честно выполнять свою работу. Поскольку известные юристы отказались влезать в опасный процесс над виновниками кровавого режима, Штрассере осталось рассчитывать только на себя и вызвавшихся помочь молодых адвокатов.
Критики оценили не только пафос, но и место, которое нашлось в этой истории юмору. Для Сантьяго Митре это не первый фильм, где для работы он берет политический материал. К картине он подбирался через «Саммит» 2017-го и «Паулину», которая тоже содержала линию пусть и частного, но расследования судьей. Новая лента на кинофестивале в Венеции получила награду ассоциации кинокритиков. Аргентина решила выдвинуть картину на соискание иностранного «Оскара».
Американская история ужасов (11-й сезон)
19 октября, FX
Кому смотреть: давним фанатам шоу и тем, кого заинтриговала его новая тема.
Предыдущий сезон шоу, разделенный на две части, фанатам не понравился, так что 11-й бессменные создатели Райан Мерфи и Брэд Фалчук решили полностью посвятить одной полноценной истории. По традиции никаких подробностей о сюжете новых эпизодов не раскрывают, однако по тизеру и другим промоматериалам можно точно сказать, что действие будет происходить в Нью-Йорке. В наличии также БДСМ-тематика и ночная клубная жизнь. Кроме того, глава FX в интервью как-то обронил, что действие нового сезона будет разворачиваться в двух временных линиях. Ходили слухи, что одна из них — 70-е. Но с «Американской историей ужасов» угадать бывает крайне сложно.
Точно известно, что к своим ролям вернутся Закари Куинто (Сэм), Пэтти ЛюПон (Кэти), Билли Лурд (Ханна) и другие. Среди новых лиц — Чарли Карвер (его героя зовут Адам), Джо Мантелло (Джино) и Рассел Тови, который сыграет детектива Патрика. В день премьеры из десяти заявленных покажут сразу пару эпизодов. Напомним, что шоу уже было продлено еще на два сезона.
Рэймонд и Рэй
19 октября, Apple TV+
Кому смотреть: тем, кто почитает юмор за лекарство от многих травм и неурядиц, будь они даже семейными.
Двое сводных братьев приезжают проститься с отцом, который всю жизнь был к ним холоден и тиранил почем зря. Оба, несмотря на несладкое детство, сумели выработать чувство юмора. Когда братья встречаются на похоронах отца, каждый держит наготове немало колких замечаний, но вместе с этим внутри каждого есть и боль, и злость, и разочарование.
В драмеди о примирении с прошлым сыграли Итан Хоук и Юэн МакГрегор. Режиссурой занимался Родриго Гарсия, сын выдающегося писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Он же сам написал сценарий фильма, а одним из продюсеров выступил Альфонсо Куарон. Гарсия снимает давно, есть в его фильмографии и несколько эпизодов замечательного шоу «Клиент всегда мертв». Вот где тоже были и гробы, и семейные проблемы, и черный юмор. Премьера «Реймонда и Рэя» прошла на кинофестивале в Торонто.
Документалистика сегодня! (4-й сезон)
19 октября, IFC
Кому смотреть: тем, кто любит пародии и легко находит в документалистике повод для смеха.
Чумовое мокьюментари от бывших участников SNL возвращается с 53-м сезоном. На самом деле это все лишь четвертый сезон и создатели по-прежнему глумятся над заметными и не очень документальными работами, пародируя их стиль и немного меняя тему. Так, например, в предыдущем сезоне Кейт Бланшетт смешно изображала перформанс-художницу Марину Абрамович, и в этом она вновь поучаствует в одном из эпизодов. Кроме очень чудной Бланшетт, в касте такие же чудные Александр Скарсгард и Джонатан Прайс. Уморительные сюжеты по сложившейся благословенной традиции объявляет Хелен Миррен. В новом сезоне создатели обещают спародировать двух великих кинематографистов Вернера Херцога и Аньес Варду: в первом случае речь пойдет о фильме Леса Бланка о съемках «Фицкарральдо», а во втором — о «Варда глазами Аньес».
Матриарх
21 октября, Hulu
Кому смотреть: тем, кто верит, что может выловить на стримингах хороший хоррор.
Мрачное начало фильма сулит подвох. Пережив передоз, девушка заболевает странной болезнью и решает вернуться в дом своего детства. Она чувствует необходимость вновь столкнуться с призраками прошлого. Там ее встречает мать, с которой у героини были не лучшие отношения, и в родном доме начинают происходить странные события.
«Матриарха» снял Бен Стейнер. Он же написал сценарий. Фильм стал его полнометражным дебютом. Самое примечательное в проекте — роль Кейт Дики, актрисы, которая своим появлением украсила не одну хоррор-ленту студии А24, будь то «Ведьма» Роберта Эггерса или «Легенда о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури. В «Матриархе» она играет ту самую мать, и наверняка именно в ней и сконцентрируется демоническое всего сюжета.