В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха»

Завтра, 13 октября, в широкий российский прокат выйдет британский триллер «Вершина страха» о выживании в высоких горах.

Главные герои — группа молодых экстремалов. Все они посвятили свою жизнь покорению неприступных горных вершин и теперь готовятся к восхождению на Альпы. У каждого из них есть своя причина раз за разом лезть на самый верх: кто-то пытается убежать от проблем, кто-то жаждет острых ощущений, а кто-то просто хочет сделать свою работу.

Командиром команды выступает Лео, строгий приверженец правил безопасности, который не любит просто так рисковать своей и чужой жизнями. Он без проблем проводит своих друзей на нескольким альпийским горам, и ему кажется, что все идет по плану. Но внезапно всю округу охватывает мощная снежная буря. Команда теряет одного члена за другим, но продолжает идти наверх в надежде найти там спасение.

Главные роли в фильме исполнили Райан Филипп («Столкновение»), Фредди Торп («Безопасность»), Ханна Нью («Малефисента») и Матильда Варнье («Змей»).

Автором фильма выступил Джулиан Джилби, который сам много лет занимается скалолазанием. Режиссер работал над картиной пять лет, съемки проходили на вершинах реальных гор в экстремальных условиях.