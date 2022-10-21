Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В разработку запущен новый сериал о вампирах «Семья Рэдли»

В разработку запущен новый сериал о вампирах «Семья Рэдли»

21 октября 2022 16:53
В разработку запущен новый сериал о вампирах «Семья Рэдли»

Звезда «Братьев по оружию» Дэмиэн Льюис исполнит в шоу сразу две главные роли.

Кинокомпания Cornerstone Films объявила о начале разработки черной комедии о вампирах «Семья Рэдли». Главную роль в сериале исполнит Дэмиэн Льюис, звезда «Невесты», «Уилла» и «Братьев по оружию».

Сериал будет основан на одноименном популярном романе Мэтта Хейга. В центре истории — семья Рэдли. Все соседи считают их самыми заурядными людьми. Но на самом деле все Рэдли — вампиры, и только родители семейства Хелен и Питер (Льюис) знают об этом. Уже много лет Рэдли пытаются оставаться «трезвенниками», то есть не пить кровь, несмотря на свою врожденную тягу к ней. Их дочери, вегетарианка Клара и влюбленная Роуэн, понятия не имеют какое «наследие» им досталось от предков. Однажды вечером на Клару нападает задиристый мальчик из ее класса, и кровожадные инстинкты девочки берут верх над рассудком.

Открытие собственного вампиризма сбивает девочку с толку и ставит под сомнение все ее жизненные ценности. Ситуация усугубляется приездом дяди Уилла (его тоже сыграет Льюис), брата-близнеца Питера, который совершенно не желает сдерживать себя и наслаждается жизнью, полной гедонизма, свободы и крови.

Льюис также выступает исполнительным продюсером шоу через свою компанию Ginger Biscuit Entertainment. Сценарий сериала написала Талитая Стивенсон.

В настоящее время Cornerstone Films проводит презентации проекта для потенциальных дистрибьюторов, поэтому дата его выхода пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
Related video