В разработку запущен новый сериал о вампирах «Семья Рэдли»

Кинокомпания Cornerstone Films объявила о начале разработки черной комедии о вампирах «Семья Рэдли». Главную роль в сериале исполнит Дэмиэн Льюис, звезда «Невесты», «Уилла» и «Братьев по оружию».

Сериал будет основан на одноименном популярном романе Мэтта Хейга. В центре истории — семья Рэдли. Все соседи считают их самыми заурядными людьми. Но на самом деле все Рэдли — вампиры, и только родители семейства Хелен и Питер (Льюис) знают об этом. Уже много лет Рэдли пытаются оставаться «трезвенниками», то есть не пить кровь, несмотря на свою врожденную тягу к ней. Их дочери, вегетарианка Клара и влюбленная Роуэн, понятия не имеют какое «наследие» им досталось от предков. Однажды вечером на Клару нападает задиристый мальчик из ее класса, и кровожадные инстинкты девочки берут верх над рассудком.

Открытие собственного вампиризма сбивает девочку с толку и ставит под сомнение все ее жизненные ценности. Ситуация усугубляется приездом дяди Уилла (его тоже сыграет Льюис), брата-близнеца Питера, который совершенно не желает сдерживать себя и наслаждается жизнью, полной гедонизма, свободы и крови.

Льюис также выступает исполнительным продюсером шоу через свою компанию Ginger Biscuit Entertainment. Сценарий сериала написала Талитая Стивенсон.

В настоящее время Cornerstone Films проводит презентации проекта для потенциальных дистрибьюторов, поэтому дата его выхода пока не установлена.