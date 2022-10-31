Звезда «Сияния» и «3 женщин» Шелли Дювалл возвращается в кино спустя 20 лет

Звезда фильмов «Сияние» и «3 женщины» Шелли Дювалл вернется в кино впервые после своего двадцатилетнего творческого перерыва. Актриса снимется в инди-триллере The Forest Hills («Лесные холмы»). Кроме нее, в фильме также задействованы Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»), Чико Мендез («Черная метка»), Ди Уоллес-Стоун («Инопланетянин») и другие.

Фильм расскажет о психически неуравновешенном мужчине Рико (Мендез), который получил травму головы во время похода в горы Катскилл. После этого инцидента его начали преследовать кошмарные видения. Дювалл исполнит роль матери главного героя, выступающей для него своеобразным внутренним голосом.

Режиссурой и сценарием фильма займется Скотт Голдберг.

Дювалл — актриса, писательница и продюсер, которая за свою многолетнюю карьеру успела поработать с такими известными режиссерами, как Роберт Олтмен, Вуди Аллен, Стэнли Кубрик, Терри Гиллиам и Стивен Содерберг. Она была удостоена приза Каннского кинофестиваля, двух номинаций на премию «Эмми» и номинации на BAFTA, а также многих других престижных наград. В последний раз актриса появилась на экране в 2002 году в фильме «Манна небесная», после выхода которого объявила о завершении карьеры. Долгое время ее судьба оставалась неизвестной для СМИ, пока в 2016 году она не появилась в ток-шоу Dr. Phil, где заявила, что страдает серьезными психическими расстройствами. Выпуск передачи был подвергнут жестокой критике со стороны общественности: многие почитали, что ее авторы эксплуатировали состояние Дювалл ради собственной выгоды.