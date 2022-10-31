Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В эфире" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Сияния» и «3 женщин» Шелли Дювалл возвращается в кино спустя 20 лет

Звезда «Сияния» и «3 женщин» Шелли Дювалл возвращается в кино спустя 20 лет

31 октября 2022 15:03
Звезда «Сияния» и «3 женщин» Шелли Дювалл возвращается в кино спустя 20 лет

Культовая актриса сыграет в хорроре о мужчине, страдающем психическими расстройствами.

Звезда фильмов «Сияние» и «3 женщины» Шелли Дювалл вернется в кино впервые после своего двадцатилетнего творческого перерыва. Актриса снимется в инди-триллере The Forest Hills («Лесные холмы»). Кроме нее, в фильме также задействованы Эдвард Ферлонг («Терминатор 2: Судный день»), Чико Мендез («Черная метка»), Ди Уоллес-Стоун («Инопланетянин») и другие.

Фильм расскажет о психически неуравновешенном мужчине Рико (Мендез), который получил травму головы во время похода в горы Катскилл. После этого инцидента его начали преследовать кошмарные видения. Дювалл исполнит роль матери главного героя, выступающей для него своеобразным внутренним голосом.

Режиссурой и сценарием фильма займется Скотт Голдберг.

Дювалл — актриса, писательница и продюсер, которая за свою многолетнюю карьеру успела поработать с такими известными режиссерами, как Роберт Олтмен, Вуди Аллен, Стэнли Кубрик, Терри Гиллиам и Стивен Содерберг. Она была удостоена приза Каннского кинофестиваля, двух номинаций на премию «Эмми» и номинации на BAFTA, а также многих других престижных наград. В последний раз актриса появилась на экране в 2002 году в фильме «Манна небесная», после выхода которого объявила о завершении карьеры. Долгое время ее судьба оставалась неизвестной для СМИ, пока в 2016 году она не появилась в ток-шоу Dr. Phil, где заявила, что страдает серьезными психическими расстройствами. Выпуск передачи был подвергнут жестокой критике со стороны общественности: многие почитали, что ее авторы эксплуатировали состояние Дювалл ради собственной выгоды.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Related video