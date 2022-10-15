Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel

Брат Чедвика Боузмана хотел, чтобы на роль Т’Чаллы взяли другого актера

Когда в августе 2020 года мир потрясла новость о смерти Чедвика Боузмана от рака толстой кишки, с которым он боролся на протяжении четырех лет, не сообщая об этом почти никому за пределами своего ближайшего круга, фанаты задались вопросом, что же станет с одним из самых известных героев актера – королем Ваканды Т’Чаллой. Тот стал не только одним из любимцев зрителей в киновселенной, но и важной культурной фигурой – пускай и вымышленной. Причем ответствен за это был именно Боузман – возможно, даже больше, чем все причастные к созданию « Черной пантеры ».

На тот момент режиссер Райан Куглер уже предоставил студии черновик сценария сиквела, но даже несмотря на это, речь поначалу шла о том, чтобы отложить проект на неопределенный срок. Этого не случилось, и тогда пришлось выбирать – рекаст или CGI. Ни один из этих вариантов не устраивал Куглера и продюсера фильма Нэйта Мура.

«Когда Чед умер, у нас с Куглером состоялся разговор о том, что мы будем делать, но это был короткий разговор. Нам кажется, что очень многое в Т’Чалле с экрана – не из комиксов – связано с игрой Чедвика, он многое принес в эту роль», – рассказывал Мур.

Тем не менее брат Чедвика Деррик утверждал, что тот бы хотел, чтобы Т’Чалла продолжил существовать на экране, так как это действительно невероятно важный персонаж для поп-культуры, и Чедвик хорошо это понимал. К счастью или к сожалению, Marvel Studios остановилась на варианте сиквела как мощного трибьюта скончавшемуся актеру.

Чедвик Боузман в фильме «Черная пантера»

Саундтрек фильма « Черная пантера: Ваканда навеки » был вдохновлен народной музыкой Нигерии и Мексики

В июле 2022 года вышел EP под названием Black Panther: Wakanda Forever Prologue – «первый аудиовзгляд» на «Ваканду навеки», как выразился композитор Людвиг Йоранссон, работавший и над первым фильмом, в котором саундтрек был фантастический. Туда вошли три трека, среди которых в том числе и покорившая всех песня из трейлера No Woman, No Cry. Йоранссон и Куглер рассказывали, что работа над саундтреком началась с разъездов по Мексике и Нигерии – так же, к слову, композитор создавал звук для «Черной пантеры», только путешествовал он тогда по Африке.

«Мы проводили дни, работая с исполнителями народной музыки, которые рассказывали нам о культурном, социальном и историческом контексте, в котором рождалась их музыка, – рассказывали рсежиссер и композитор. – По ночам у нас были записи с исполнителями современной музыки, которым были близки герои и темы, к которым мы обращаемся в фильме».

Черная пантера: Ваканда навеки

Во время прослушиваний Уилл Поултер не знал, на какую роль он претендует

Да, это один из побочных эффектов параноидальной скрытности Marvel Studios. Когда претенденту на новую роль можно прочитать только отрывок сценария, только один раз и только в отведенные для этого время и место случается и такое. К тому же Адам Уорлок – это вам не Халк и не Бэтмен. Горячо любим он только истинными нердами, зачитавшими комиксы до дыр, для остальных же это имя – пустой звук.

Как, впрочем, и для Поултера, который не является большим поклонником комиксов. Актер поделился, что понятия не имел, кто такой Адам Уорлок, но вот MCU ему искренне нравится –особенно то, что для нее сделал Джеймс Ганн .

«Впервые я проходил прослушивание в июне 2021 года, и это был первый раз, а роль я получил в сентябре. А потом приступил к съемкам в декабре. Изначально я не знал, на какую роль прохожу прослушивание. Я узнал об этом только ближе к моменту получения роли. Хотя изначально я не был знаком с Адамом Уорлоком, я очень хорошо знал « Стражей Галактики », и это была моя любимая «планета» в киновселенной. Я большой фанат стиля и креативности Джеймса Ганна», – поделился актер в одном из интервью .

Уилл Поултер

Режиссерское кресло « Марвелов » изначально предлагали Оливии Уайлд

Однажды Marvel Studios уже предлагала работу Оливии Уайлд – ее кандидатуру рассматривали на роль Гаморы в «Стражах Галактики», однако тогда актриса отказалась от предложения по неизвестным причинам. Спустя несколько лет ее приглашали стать режиссером «Марвелов», но и этому не было суждено случиться – постановщицей фильма стала Ниа ДаКоста . Но студия, кажется, не оставляет надежды добавить Уайлд в длинный список «своих» режиссеров, так как теперь ходят слухи, что именно она снимет совместный проект Sony и Marvel Studios о Женщине-пауке.

Сама актриса пока ничего не подтверждала, но и не опровергала, а в недавнем интервью Variety уворачивалась от прямого ответа о своем возможном будущем в MCU и восхищалась тем, что делает студия:

«Я могу сказать, что подход Marvel, позволяющий новым режиссерам оказаться среди единомышленников и иметь доступ к инструментам киновселенной, прекрасен. Я большой фанат того, что они делают, но нет, я не могу ничего подтвердить. Но это было бы здорово».

Оливия Уайлд

Это, в общем-то, не удивительно, учитывая, что Рот – титан киноиндустрии и один из старожил MCU, пусть и временно ей забытый. Если зрители и знают имя Джулиуса Оны, то, скорее всего, это из-за « Парадокса Кловерфилда » – сомнительного по качеству sci-fi. Выбор Оны в качестве режиссера четвертого фильма о Капитане Америке может показаться странным, но только если вы не знакомы с другим его фильмом – « Люче ». Ожидается, что в «Новом мировом порядке» Сэм Уилсон, унаследовавший звание и щит Стива Роджерса, продолжит вживаться в свою новую роль в качестве первого темнокожего Капитана, сталкиваясь в связи с этим с разного рода предубеждениями. Примерно об этом же был и «Люче», и именно тогда Она и Рот работали вместе – актер исполнил в фильме одну из главных ролей.

Потому-то Marvel Studios и обратилась к Тиму Роту, когда встал вопрос о найме Джулиуса Оны. Притом студия не сочла нужным сообщить актеру причину, по которой им потребовалось его мнение об Оне. Да-да, пресловутая осторожность компании, которой могли бы позавидовать все спецслужбы мира. Актер даже «писал письма и всякое такое», нахваливая режиссера Marvel Studios, а когда во время одного из интервью журналист сообщил ему о том, что Ону все-таки наняли, Рот радовался, как за себя:

«Джулиус удивительный. Он экстраординарная личность. Marvel Studios в бережных руках. Я очень рад».