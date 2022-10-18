Релиз фильма «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом перенесен на январь

Киностудия Sony Pictures решила немного отложить премьеру новой ленты с Томом Хэнксом «Мужчина по имени Отто», которая является голливудским ремейком нашумевшей шведской картины «Вторая жизнь Уве». Изначально фильм планировали выпустить в кинотеатры уже 14 декабря этого года, но в итоге дату широкого релиза сдвинули на 13 января 2023 года.

У комедийной драмы имеется определенный потенциал для наград, поэтому, чтобы она смогла претендовать на внимание киноакадемии, компания организует мировую премьеру 25 декабря, т.е. в Рождество. Эксклюзивные показы пройдут в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В центре сюжета американской версии окажется одинокий вдовец по имени Отто (Хэнкс). У мужчины крайне тяжелый характер и он постоянно старается поучать окружающих — под раздачу попадают все. Сам же ворчливый протагонист часто задумывается о суициде. Все стремительно меняется после приезда новых соседей в лице молодой пары. Именно они возвращают Отто былой интерес к жизни.

Оригинальный шведский фильм 2015 года основан на романе Фредерика Бакмана. Сценарий ремейка двукратный номинант на премию «Оскар» Дэвида Маги («Жизнь Пи»). Постановкой ленты занимался режиссер Марк Форстер («Волшебная страна»). Вместе с Хэнксом в актерском составе задействованы Рэйчел Келлер, Мануэль Рульфо, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья, Келли Ламор Уилсон, Жозефина Линдегор и Хуанита Дженнингс. Бюджет проекта составляет от $50 до $60 млн.